22년전 '저주' 깨뜨린 주인공, 또한번의 '미라클'이 필요해…'3연패 후 4연승' 가능할까? 부끄러운 슈퍼팀 다저스 [SC포커스]

데이브 로버츠 다저스 감독. AFP연합뉴스

4번에 걸친 리베라의 견제에도 기어코 2루 도루를 성공시키며 메이저리그 역사상 유일한 7전제 리버스 스윕의 주인공이 된 데이브 로버츠의 '더 스틸'. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 2004년 '밤비노의 저주'를 깨뜨린 주인공은 또한번 기적을 만들 수 있을까.

LA 다저스는 15일(한국시각) 미국 LA의 다저스타디움에서 열린 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 3차전에서 밀워키 브루어스에 2대6으로 패배, 시리즈 0승3패의 벼랑 끝에 몰렸다.

다저스의 데이브 로버츠 감독이 현역 시절 보스턴 레드삭스에서 뛴 기간은 2004년 후반기 약 3개월에 불과하다. 하지만 그는 보스턴 역사를 대표하는 영웅 중 한명이다.

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이해 보스턴이 '밤비노의 저주(1919년 베이브 루스 트레이드 후 우승하지 못한 것)'를 깨뜨리며 86년만에 월드시리즈 우승을 차지한 2004시즌의 핵심 인물이기 때문. 이해 보스턴 레드삭스가 라이벌 뉴욕 양키스를 상대로 대역전승을 거둔 2004년 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)의 흐름을 바꾼 '더 스틸(the steal)'의 주인공이 바로 로버츠다.

이는 아직까지 메이저리그 역사상 유일한 7전 4선승제의 리버스 스윕으로 남아있다. 7전제로 치러지는 월드시리즈도, 한국시리즈도 아직 리버스 스윕은 전례가 없다.

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지금은 체형이 많이 달라졌지만, 선수 시절 로버츠는 당대 최고의 준족 중 한명이었다. LA 다저스에서 뛰다가 트레이드 마감일에 보스턴으로 유니폼을 갈아입은 이해, 로버츠는 두 팀에 걸쳐 도루 성공률 92.7%(38/41)을 기록했다.

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데이브 로버츠 다저스 감독. AFP연합뉴스

기적의 시발점이 바로 로버츠의 발이었다. 보스턴은 시리즈 4차전에도 9회말 시작전까지 3-4로 뒤지고 있었지만, 케빈 밀라가 볼넷으로 출루했다. 당시 양키스 마무리투수였던 마리아노 리베라가 2001년 이후 3년만에 포스트시즌 무대에서 볼넷을 허용한 순간이었다.

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그리고 밀라 대신 대주자로 투입된 선수가 바로 로버츠였다. 로버츠는 4번에 걸친 리베라의 집요한 견제를 이겨내고 초구에 도루를 성공시켰고, 이후 빌 밀러의 적시타로 4-4 동점이 됐다. 보스턴은 연장 12회말 터진 데이비드 오티즈의 역전 끝내기 투런포로 6대4 승리를 따냈고, 이후 5~7차전마저 모두 승리하며 월드시리즈에 진출했다.

기세를 탄 보스턴은 월드시리즈에서 세인트루이스 카디널스를 4전전승으로 스윕하며 마침내 86년만의 우승트로피를 품에 안게 된다.

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이제 로버츠 감독은 선수 아닌 감독으로서 또한번의 기적을 연출해야하는 현실에 직면했다. 다저스는 원정 1~2차전에 이어 홈에서 열린 3차전마저 패배, 말 그대로 '벼랑끝'에 섰다.

데이브 로버츠 다저스 감독. EPA연합뉴스

다저스는 3년 연속 월드시리즈 우승을 위해 아낌없이 돈을 쏟아부었건만, 가을야구 탈락을 눈앞에 두고 있다.

선발 블레이크 스넬은 7회초 제이크 바워스에게 역전 투런포-개릿 미첼에게 백투백 홈런을 허용하며 6이닝 4실점 패전투수가 됐다. 오타니 쇼헤이(2타수 1안타 1볼넷)를 비롯한 타선은 산발 5안타로 침묵하며 또한번의 패배를 맛봤다. 다저스는 타일러 글래스나우를 선발로 내세우며 대반전을 꿈꾼다. 4차전만 잡으면 5차전 태릭 스쿠벌, 6차전 야마모토 요시노부가 기다리고 있다.

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뉴욕과 더불어 리그 최고의 빅마켓을 보유한 다저스와 달리 밀워키는 최악의 스몰마켓팀으로 꼽힌다. 하지만 밀워키는 1982년 이후 44년만의 월드시리즈 우승을 노크할 기회를 잡았다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com