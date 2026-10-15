"6회까지 잘 던져서 7회에도 올렸다"…1점이 중요한 가을야구에서? 늦장대처 '돌버츠' 황당 해명

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[스포츠조선 고재완 기자] 6회까지 잘 던지다가 7회에 급격히 무너지는 투수가 야구판에 어디 한둘인가. 더욱이 지금은 162경기를 치르는 한여름 정규시즌이 아니다. 적지에서 2연패를 당해 벼랑 끝에 몰린 채 치르는 포스트시즌 챔피언십시리즈(NLCS) 안방 3차전이었다.

1점 차 리드를 잡자마자 벤치가 총력전을 펼쳐도 모자랄 판에, 투구 수 90개를 넘긴 선발투수에게 안일하게 7회를 맡겼다가 연속타자 홈런을 맞고 자멸했다. 그래놓고 경기 후에는 "스넬의 공이 너무 좋아서 3타자 더 상대하게 하려 했다"고 말했다.

사령탑의 안일함과 늦장 대처가 LA 다저스의 '월드시리즈 3연패' 꿈을 2%의 절벽 아래로 밀어 넣었다.

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다저스는 15일(한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 2026 메이저리그 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전 4선승제) 3차전에서 2-1로 앞서던 7회초에만 백투백 홈런을 헌납하며 2대6으로 역전패했다. 1,2차전에 이어 3차전마저 내준 다저스는 시리즈 전적 3패로 몰리며 탈락 직전에 놓였다.

경기 후 공식 기자회견에서 데로버츠 감독이 내놓은 해명은 팬들과 현지 취재진의 고개를 가로젓게 만들었다.

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로버츠 감독은 스넬을 7회에 교체하지 않은 이유에 대해 "6회까지 스넬이 연속으로 13~14명의 타자를 아웃 처리했다. 스넬의 공이 정말 좋았다"라며 "상대 타자들이 그의 공을 전혀 공략하지 못하고 있었기에, 좌타 라인업을 상대로 타자 3명을 더 상대하게 하고 싶었다"고 변명했다.

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6회까지 아무리 완벽하게 틀어막았더라도 투구 수가 90개를 넘어가면 구위와 제구가 급격히 떨어지는 것은 현대 야구의 기본 상식이다. 게다가 다저스는 이미 시리즈 전적 0승 2패로 뒤져 있어 이날 패하면 사실상 가을야구가 끝나는 절대 절명의 위기였다.

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6회말 윌 스미스의 천금 같은 2타점 2루타로 어렵사리 2-1 역전에 성공했다면, 7회부터는 필승 불펜진을 총동원해 살얼음판 리드를 지켜냈어야 정상이다. '정규시즌식 이닝 끌기'에 기대어 스넬을 그대로 마운드에 올린 것 자체가 사령탑의 치명적인 방심이었다.

7회초 스넬이 무너지는 과정은 로버츠 감독의 '투수 교체 무능'을 교과서처럼 보여줬다. 벤치가 사태를 수습할 수 있었던 타이밍은 무려 네 차례나 있었다.

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7회 시작 전 투구 수 90개를 넘긴 스넬을 빼고 필승조 에반 필립스를 올릴 수 있었다. 또 스넬이 선두 본에게 제구가 흔들리며 볼넷을 내줬을 때, 즉시 마운드를 방문해 끊어갈 수 있었다.

제이크 바우어스가 8, 9, 10구째 파울을 걷어내며 스넬의 투구 수가 100개를 넘어갔음에도 벤치는 미동조차 하지 않았다. 결국 한가운데 몰린 11구째 패스트볼을 얻어맞아 2-3 역전 투런포를 헌납했다.

분위기가 완전히 넘어간 2-3 상황에서조차 스넬을 방치했고, 결국 다음 타자 개럿 미첼에게 우월 백투백 솔로 홈런까지 얻어맞으며 스코어는 2-4로 벌어졌다.

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1점 차와 2점 차는 단기전 후반 타선에 가해지는 압박감의 무게가 완전히 다르다. 스넬이 완전히 난타당해 만신창이가 된 뒤에야 필립스를 올리는 전형적인 '소 잃고 외양간 고치기'였다. 포스트시즌 역사상 좌완 투수가 좌타자 2명에게 연속타자 홈런을 얻어맞은 것은 1928년 베이브 루스-루 게릭, 올해 브라이스 하퍼-카일 슈와버에 이어 역대 3번째일 정도로 굴욕적인 참사였다.

이후 다저스는 불펜 사사키 로키와 저스틴 로블레스키마저 추가 실점하며 2대6으로 주저앉았다.

메이저리그 7전 4선승제 포스트시즌 역사상 1~3차전을 내리 패한 팀은 총 42차례 있었다. 이 중 무려 32번이 4차전에서 4전 전승 스윕으로 허무하게 끝났다. 3연패 뒤 7차전까지 승부를 끌고 간 사례조차 단 2번에 불과하며, 기적의 역스윕으로 시리즈를 뒤집은 팀은 2004년 ALCS의 보스턴 레드삭스 단 한 팀(진출 확률 2.3%)뿐이다.

타선이 여전히 식어있는 상황에서, 사령탑마저 벤치에서 안일한 판단으로 경기를 헌납하고 있다. 우주방위군을 가지고도 월드시리지 진출조차 못한다면 그 후폭풍을 어찌 감당하려고 이럴까.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com