'이럴 수가' WS 우승도 무용지물, '돌버츠' 비난 나온다…"패배 핵심 지분" 3연패 벼랑 끝, 감독 탓?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 14: Manager Dave Roberts #30 of the Los Angeles Dodgers walks to the mound during the eighth inning against the Milwaukee Brewers in game three of the National League Championship Series at Dodger Stadium on October 14, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 14: The Los Angeles Dodgers look on from the dugout during the ninth inning against the Milwaukee Brewers in game three of the National League Championship Series at Dodger Stadium on October 14, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 3연패 벼랑 끝 LA 다저스. 데이브 로버츠 다저스 감독의 용병술이 도마 위에 올랐다.

미국 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 15일(이하 한국시각) '로버츠 감독이 밀워키 브루어스와의 NLCS 3차전에서 몇 가지 뼈아픈 실책을 저질렀다. 이 판단 미스들이 결국 팀을 패배로 몰아넣었다'고 지적했다.

매체는 '로버츠 감독은 승부처였던 6회와 7회에 잇따라 의문스러운 선택을 내렸다. 밀워키는 이 틈을 놓치지 않고 철저하게 공략했다'고 짚었다.

Advertisement

다저스는 15일 열린 밀워키와의 내셔널리그 챔피언십 시리즈 3차전에서 2대6으로 패배했다. 3연패에 빠지면서 1패는 곧 탈락을 의미하게 됐다.

교체 카드가 실패로 돌아가는 등 경기가 쉽지 않게 흘러갔다. 매체는 '6회 테오스카 에르난데스의 선두타자 볼넷과 카일 터커의 볼넷으로 밥상을 차린 상황에서 로버츠 감독은 우완 투수 애브너 우리베를 상대하기 위해 이번 포스트시즌 최고의 타자이자 엘리트 수비수인 앤디 파헤스를 빼고 맥스 먼시를 대타로 투입하는 강수를 뒀다'고 밝혔다. 먼시는 헛스윙 삼진으로 돌아섰다.

Advertisement

매체는 '먼시가 헛스윙 삼진으로 물러났지만, 오타니 쇼헤이가 볼넷을 골라 1사 만루를 만들었고, 클러치 히터 윌 스미스가 2타점 2루타를 터뜨리며 2-1 역전에 성공했다'고 했다.

Advertisement

다음 장면이 문제였다. 매체는 '스트라이크 존을 전혀 찾지 못하던 밀워키 투수 우리베의 강판이 유력한 상황에서 로버츠 감독은 밀워키 벤치가 움직이기도 전에 미겔 로하스의 대타로 호수에 데 파울라를 먼저 대기시켰다. 그러나 밀워키가 좌완 D.L. 홀을 마운드에 올리자 곧바로 데 파울라를 빼고 키케 에르난데스를 다시 대타로 내세웠다'고 설명했다.

epa13305352 Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) gets ready to bat while Dodgers manager Dave Roberts looks on from the dugout in the ninth inning of game 3 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Uniqlo Field in Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 14 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

Advertisement

다저스네이션은 '소중한 타자 카드를 허무하게 소모해 버렸다'라며 '이 섣부른 교체로 인해 다저스 벤치에는 활용 가능한 대타 자원이 헌터 페두시아 단 한 명밖에 남지 않게 되었다. 설상가상으로 키케 에르난데스는 헛스윙 삼진을 당했고, 타격 부진에 시달리던 토미 에드먼의 타석 때 벤치는 아무런 대타 작전도 쓸 수 없었다. 팀 내에서 가장 타격감이 좋은 데 파울라를 타석에 한 번 세워보지도 못하고 잃은 것은, 이후 다저스가 단 1점도 뽑지 못했다는 점에서 너무나도 잔인하고 뼈아픈 결과였다'고 꼬집었다.

Los Angeles Dodgers pitcher Blake Snell walks off the mound during the seventh inning of Game 3 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 14, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

투수 교체 역시 아쉬움으로 남았다. 매체는 '7회 초 블레이크 스넬이 선두 타자에게 볼넷을 내줬다. 그는 이미 6이닝을 소화하며 눈에 띄게 제구에 어려움을 겪고 있었다'며 '그 순간 스넬을 마운드에서 내렸어야 했지만, 로버츠 감독은 그를 그대로 밀어붙였다. 결과적으로 스넬은 11구 끈질긴 승부 끝에 제이크 바워스에게 역전 투런을 맞았고, 이후에도 강판되지 않다가 체인지업을 공략당해 또다시 홈런을 내주며 2-4 리드를 헌납했다'고 비판했다.

Advertisement

매체는 '물론 다저스 타선이 경기 내내, 그리고 시리즈 전체적으로 제 몫을 해주지 못한 것이 가장 큰 패인이자 팀을 벼랑 끝으로 몬 근본 원인이다. 선발 로테이션 역시 전반적으로 기대 이하'라고 짚으면서도 '로버츠 감독 외에도 시리즈 3연패(0승 3패)를 당한 수많은 요인이 있겠지만, 이날 그가 내린 일련의 벤치 결정들 역시 결코 무시할 수 없는 패배의 핵심 지분이 되었다'고 강도 높은 비판을 덧붙였다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com