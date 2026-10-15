3연패 42팀 중 리버스 스윕은 '밤비노 저주' 깬 보스턴 단 한 팀…'스리핏 좌절' 대위기 다저스의 호언장담 "못할 게 뭐 있어?"

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[스포츠조선 박상경 기자] 월드시리즈 2연패 팀의 자신감일까.

밀워키 브루어스에 3연패를 당하면서 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 탈락 위기에 놓인 다저스는 반등을 외치고 있다. 7전4선승제 시리즈에서 이제 1패만 더하면 월드시리즈 3연패 도전은 물거품이 된다. 하지만 다저스는 승리를 자신하는 분위기다.

7전4선승제 메이저리그 포스트시즌에서 3연패를 당한 42팀 중 리버스 스윕을 달성한 건 2004년 보스턴 레드삭스 단 한 팀 뿐이다. 당시 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)에서 뉴욕 양키스를 만난 보스턴은 1~3차전을 모두 내줬지만, 4차전부터 7차전까지 기적의 4연승을 거두면서 월드시리즈에 진출, '밤비노의 저주'를 깬 바 있다. 당시 커트 실링의 핏빛 양말 투혼과 데이비드 오티스의 극적인 활약 등 숱한 이야깃거리를 남긴 바 있다. 당시 보스턴 소속으로 월드시리즈 우승을 경험했던 다저스의 데이브 로버츠 감독은 "역전은 가능하다. 나는 실제로 그걸 경험했다"고 강조했다.

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이번 시리즈 내내 다저스는 밀워키에 투-타 모두 열세를 보이고 있다. 테릭 스쿠벌-야마모토 요시노부 원투 펀치를 모두 내보냈으나 밀워키 타선을 잠재우는 데 실패했다. 오히려 제이콥 미저라우스키가 선봉에 선 밀워키 마운드에 타선이 차갑게 식으면서 고전을 면치 못했고, 결국 1~3차전을 모두 내주는 결과로 귀결됐다. 이에 대해 로버츠 감독은 "우리 팀 선수들은 힘든 경험을 숱하게 해왔다. 내가 현역으로 뛸 때도 그랬다"며 "중요한 건 4차전을 이기는 것"이라고 강조했다.

카일 터커 역시 리버스 스윕을 자신했다. 그는 "밀워키는 103승을 하고 이 시리즈에 왔다. 이기는 게 쉬운 일은 아니다"라면서도 "작년에 우리는 (밀워키를 상대로) 4연승을 한 바 있다. (지금 상황에서) 4연승을 할 수 있는 팀이 있다고 하면 다저스 밖에 떠오르지 않는다"고 자신감을 드러냈다. 역대 사례에 대해서도 "다저스에는 경험이 풍부하고 자신의 이름이 새겨진 우승 반지를 가진 선수들이 많다. 그들은 모두 이기고 싶어 한다"며 반등을 다짐했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com