'천만다행 LG에게 행운이...' 절묘한 스퀴즈번트 후 햄스트링 교체 신민재 "큰 이상 없다" 광주간다[공식발표]

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 8회말 1사 1, 3루. 스퀴즈번트를 성공시키고 있는 LG 신민재. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 8회말 무사 1,3루 신민재가 스퀴즈 번트를 대고 1루에 전력질주를 한 뒤 다리 통증을 호소하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 8회말 무사 1,3루 신민재가 스퀴즈 번트를 대고 1루에 전력질주를 한 뒤 다리 통증을 호소하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 권인하 기자]천만다행이다. 1루로 전력질주하다가 햄스트링 부상을 당해 준플레이오프 출전이 불투명했던 LG 트윈스 주전 2루수 신민재가 광주에 몸을 실었다.

병원 검진 결과 큰 이상이 없다는 소견을 받은 것.

신민재는 14일 잠실에서 열린 두산 베어스와의 와일드카드 결정전 1차전서 결정적인 스퀴즈 번트를 성공시켰다. 2-1로 1점차로 앞선 8회말 1사 1,3루서 투수와 3루수 사이로 절묘하게 스퀴즈번트를 댔다. 3루수가 타구를 잡으러 가는 사이 3루주자가 홈으로 들어왔고, 3루수가 2루를 보고 1루로 던지자 전력질주한 신민재마저 1루에서 세이프.

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그러나 신민재는 1루를 밟을 때 왼쪽 햄스트링에 통증을 느껴 절뚝거렸고 곧바로 대주자 이영빈으로 교체됐다.

경기후 LG 염경엽 감독은 신민재의 부상 정도가 심할 것으로 생각하며 준플레이오프 출전이 쉽지 않을 것으로 내다봤다. 염 감독은 경기후 신민재에 대해 묻자 "상황이 쉽지 않을 것 같다"라며 어두운 표정을 지었다.

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염 감독이 생각한 신민재의 대체 선수 1번은 오지환이었다. 오지환은 지난 5일 KIA전서 주루도중 무릎을 다쳐 제대로 뛰지 못하고 있는 상태다. 와일드카드 결정전 엔트리에 포함됐었는데 수비 때문이 아닌 대타요원으로 들어갔던 것.

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14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 8회말 1사 1, 3루. LG 신민재가 스퀴즈번트를 성공시켰다. 햄스트링 부상을 당한 신민재. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 8회말 1사 1, 3루. LG 신민재가 스퀴즈번트를 성공시켰다. 햄스트링 부상을 당한 신민재. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 8회말 무사 1,3루 신민재가 스퀴즈 번트를 성공한 후 다리 통증을 호소하며 교체되고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

염 감독은 "오지환의 상태를 살펴보고 수비가 된다고 하면 낼 것"이라고 했다. 오지환이 수비가 가능하다면 오지환이 유격수, 구본혁이 2루수로 나가게 된다. 염 감독은 "만약 오지환이 안된다고 하면 이영빈이 2루수로 나가게 된다"라고 했다.

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염 감독의 고민은 병원 검진에서 해결됐다. 신민재는 15일 병원 정밀 검진에서 큰 이상이 발견되지 않았다. LG 구단은 "신민재 선수는 큰 이상은 없고 좌측 햄스트링 부위가 조금 타이트한 상태여서 오늘과 내일 휴식및 관리를 하고 광주로 함께 이동할 예정이다"라고 밝혔다.

1차전부터 뛸 수 있을지는 미지수지만 근육이 손상되는 부상이 발견된 것은 아니라 관리를 해주면 되는 것.

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고우석이 던지지 못하는 상황에서 마무리 손주영이 목부위 추간판 탈출증으로 아직 준PO에서 피칭이 가능한지 알 수 없는 상황에서 야수진들마저 부상이 나와 고민이 커지는 가운데 신민재가 그나마 출전 가능성이 생겨 LG로선 다행스런 일이 아닐 수 없다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com