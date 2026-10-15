'미친 백업 둘' KIA, LG 잡는 비밀병기되나…어쩌면 김도영보다 무서울지도

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회말 1사 KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 김민경 기자] LG 트윈스를 잡는 비밀병기가 될까. LG만 만나면 펄펄 나는 KIA 타이거즈 백업들이 가을 무대에서도 미칠지 궁금증을 자아낸다.

KIA는 올해 정규시즌 144번째 경기까지 LG와 치열하게 싸운 끝에 3위를 사수했다. 1.5경기차 진땀 승부였다. KIA는 올해 LG와 상대전적 9승7패 우세로 마무리를 지었다. 지난 6월 17일 광주 경기부터 지난 12일 시즌 최종전까지 LG 상대 7연승을 질주했다.

7연승 과정에서 운도 따랐다. 지난달 27일 광주 경기에서 LG가 2-0으로 앞선 5회 우천 노게임이 선언된 것. LG는 그날 연패를 끊지 못하면서 공교롭게도 8연패 늪에 빠졌고, KIA에 3위를 내줬다.

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KIA 주장 나성범은 "오늘(12일) 경기가 원래 취소 경기지 않나. 5회에 우리가 지고 있다가 비가 엄청 와서 취소됐는데, 한편으로는 그날 솔직히 질 수도 있었다. 패했다면 우리는 와일드카드 결정전을 준비해야 했을 텐데, 하늘에서 정말 마지막 기회를 준 것 같다. 쓰레기도 많이 줍고, 좋은 일 많이 해야겠다"며 운이 따른 점을 인정했다.

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 김규성이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 10회말 1사 만루 KIA 박정우가 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

LG는 준플레이오프에서 KIA로부터 3위를 탈환하기 위한 혈투를 펼칠 것으로 보인다. 역시나 가장 경계하는 타자는 홈런왕 김도영. 김도영은 LG가 승리를 잡았다고 생각할 때마다 결정적 역전포나 결승포를 터트려 뒷목을 잡게 했다.

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그런데 KIA에는 LG만 만나면 펄펄 나는 무서운 백업이 둘이나 있다. 외야수 박정우와 내야수 김규성이 주인공. 두 선수 모두 올해 LG 상대로 4할에 가까운 타율을 기록했고, 이범호 KIA 감독은 데이터를 믿고 LG전마다 두 선수를 중용했다.

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박정우는 14경기에서 타율 3할9푼1리(23타수 9안타), 5득점을 기록했다. 김규성은 13경기 3할9푼1리(23타수 9안타), 5타점, 7득점이다. 박정우의 시즌 타율은 2할9푼2리, 김규성은 2할2푼9리다. LG 투수들의 공이 유독 잘 보이는 모양이다.

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KIA는 큰 경기의 특성을 고려해 일단 베스트 라인업으로 꾸릴 전망이다. 외야는 좌익수 박재현-중견수 김호령-우익수 나성범이 주축인데, 나성범을 지명타자로 돌리고 박정우를 우익수로 기용해 수비를 강화하는 전략을 쓸 수 있다.

내야는 3루수 김도영-유격수 하주석-2루수 김선빈-1루수 해럴드 카스트로가 주축이다. 김규성을 조커로 쓸지, LG전에 9타수 무안타로 약했던 하주석 대신 유격수로 쓸지 고민할 법하다.

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김도영은 강렬한 인상을 남긴 결정타는 많이 날렸지만, LG 상대 타율은 2할8리(48타수 10안타)로 낮은 편이다. 다만 박정우 김규성 같은 선수들이 물꼬를 터줄 때 한 방은 충분히 때릴 수 있는 게 김도영이다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com