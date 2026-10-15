패패패패패패패 → LG 이렇 많이 졌어? KIA전 7연패다. 다시 KIA 만나는 선수단 분위기는

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 선수들과 하이파이브 나누고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 동료들과 승리의 기쁨을 나누고 있는 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 패패패패패패패.

LG 트윈스가 준플레이오프 KIA 타이거즈와 격돌하러 광주로 떠난다. LG는 KIA전 7연패 중이다.

LG는 14일 잠실에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 두산 베어스와 와일드카드 결정전 1차전서 4대1로 승리, 준플레이오프에 진출했다. KIA와 플레이오프 티켓을 두고 5전 3선승제 정면 충돌이다.

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LG는 올해 KIA에 열세다. 상대 전적 7승 9패로 밀렸다. 특히 최근 7연패다. KIA전 마지막 승리가 6월 16일까지 거슬러 올라가야 한다. LG는 KIA한테 져서 4위로 떨어졌다고 해도 과언이 아니다.

승부처에서 KIA 김도영에게 결정적인 홈런을 연거푸 맞았다.

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전력 누수도 크다. 불펜 핵심 고우석이 포스트시즌에 못 뛴다. 국내 선수가 포스트시즌에 뛰려면 7월 31일까지 등록을 해야 하는데 고우석은 메이저리그에서 복귀 후 9월 3일부터 뛰었다. 마무리투수 손주영도 목 디스크 진단을 받아 제 컨디션이 아니다.

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그래도 LG 선수단은 긍정적이다.

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와일드카드전에서 생애 첫 포스트시즌 홀드를 달성한 좌완투수 이우찬은 "이 기세로 올라가면 더 좋은 경기력을 보여줄 수 있을 것 같다. 선수들도 분위기가 워낙 좋다. 특히 경험 많은 형들이 앞서서 모범을 보여주시고 있기 때문에 좋은 기운이 전달이 되고 있는 것 같다"고 기대했다.

김강률이 와일드카드전에 세이브를 올렸다. 결장한 손주영의 빈틈을 완벽하게 채웠다. 김강률은 "마지막 경기 아쉽게 패해서 우리가 4위를 했다. KIA도 우리가 올라오는 게 더 부담스러울 것이라고 생각한다. 나만 잘하면 또 좋은 결과 있을 것"이라며 파란을 꿈꿨다.

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14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. LG가 4대1로 승리하며 준플레이오프에 진출했다.승리의 기쁨을 나누는 LG 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. LG가 4대1로 승리하며 준플레이오프에 진출했다.승리의 기쁨을 나누는 LG 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

염경엽 LG 감독은 '김도영 봉쇄'를 최우선 과제로 꼽았다.

염 감독은 "결정적인 순간에 (김)도영이에게 다 맞아서 이번 초점은 도영이를 어떻게 잡느냐가 중요할 것 같다"고 했다.

캡틴 박해민은 김도영은 물론 KIA 전체를 막아야 한다고 경계했다.

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박해민은 "야구는 9명이 하는 스포츠다. 김도영 선수가 뛰어난 선수고 영향력이 있지만 김도영만 막는다고 우리의 승률이 올라간다고는 생각하지 않는다"면서 "KIA엔 좋은 테이블 세터들이 있고 나성범, 카스트로 등 좋은 선수들이 많이 포진돼 있어서 김도영 선수만 의식하기 보다는 KIA 타이거즈와 상대하는 마음가짐으로 광주에 가야한다고 생각한다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com