이강철도 숨죽이고 지켜봤다! 1점차 '진검승부' 펼친 두산-LG 와카전 지켜본 속내 "두산 마운드 진짜 좋던데…" [수원현장]

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 2회말 2사 만루 곽빈이 오스틴을 삼진처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 6회초 2사 2루 카라스코가 안재석을 중견수 플라이로 잡아내 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "올시즌에 두산(베어스) 만날 때마다 고생했었다. 쉽게 이긴 경기가 없다."

에이스부터 불펜 필승조까지 아낌없이 때려넣었다. 말 그대로 단 1경기에 모든 것을 건 '진검승부'였다.

15일 수원에서 만난 이강철 KT 위즈 감독은 전날 두산-LG 트윈스간의 와일드카드전을 흥미롭게 지켜봤다. 끝끝내 승기를 휘어잡고 버틴 LG의 뚝심에도 박수를 보냈다.

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"두산 투수진이 정말 좋다. 1점차로 마지막 이닝 들어갔으면 진짜 몰랐을 것 같다. 무승부만 만들면 두산이 오히려 유리할 수도 있다고 봤다. 그런데 그 기회를 LG가 안 주더라. 내일이 없는 경기니까, 양팀 감독들이 고민이 많았을 것 같다."

LG는 선발 카라스코가 4일 휴식 후 등판해 6이닝 1실점으로 호투했고, 케네디(1이닝) 김진수(⅓이닝) 이우찬(⅔이닝) 김강률(1이닝)을 총동원했다. 두산 역시 에이스 곽빈이 2회말 무사만루에서 KKK로 끝내는 등 6이닝 2실점으로 역투했고, 이후 타카다 김택연 잭로그(이상 ⅓이닝) 이영하(1이닝)로 이어갔다.

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 선수들과 하이파이브 나누고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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전력이탈이 속출한 혈투였다. LG는 고우석이 가을야구에 나설 수 없고, 마무리 손주영마저 목부상으로 빠진 상황. 두산은 간판타자 박준순이 부상으로 엔트리에서 빠졌고, 경기 도중 양의지마저 부상으로 교체됐다.

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이강철 감독은 "타순이 딱 거기(4번 지명타자)까지 갔으니까, 그런게 운이다. 김택연 잭로그를 1타자 밖에 안 썼으니까, 연장가면 누가 나올지 궁금하더라"라며 숨죽여 지켜본 전날 속내를 전했다.

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KT는 정규시즌 1위의 감격을 뒤로 하고 이날부터 훈련을 시작했다. 오는 26일까지 2일 훈련 1일 휴식으로 훈련을 이어간 뒤, 27일 국군체육부대(상무) 28, 30일에는 23세 이하(U-23) 야구월드컵 대표팀과 연습경기를 치른다. 한국시리즈는 11월 2일 시작한다.

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 경기 종료 후 아쉬운 표정을 짓고 있는 두산 김원형 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

이강철 감독은 "연습경기를 최대한 시리즈에 가까이 붙였다. 대표팀도, 우리도 좋은 연습이 될 거다. 상무랑 연습경기에 나간 투수가 5일 휴식 후 (한국시리즈)1차전에 등판하면 딱 맞는다"라며 빙그레 웃었다.

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한국시리즈 선발 로테이션은 어떻게 될까. 이강철 감독은 시즌 막판 고영표와 데이비스 대니엘, 소형준은 선발로 못박고 로건 앨런과 배제성을 두고 고민했었다.

"어느 팀이 올라오느냐에 따라 달라질 것 같다. 만약 삼성(라이온즈)이 올라온다면, 좌타자가 많으니까 로건을 써야하지 않을까."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com