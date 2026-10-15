"올해 점수를 매긴다면 95점, 성숙함 부족했다" 지난 아픔 훌훌 털고, 다시 웃는다…'208안타' 최원준의 진심 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 최원준. 김영록 기자

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 박경수 1루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 최원준의 시즌 204번째 안타다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회말 최원준이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "생각해보면 내가 한시즌에 200안타를 치고, (빅터)레이예스 같은 선수와 경쟁한다는 것도 상상도 못한 일이다. 올시즌은 그 자체로 만족한다. 이제 (한국시리즈)우승만 바라본다."

한순간 '삐끗'하며 지난 1년간의 성과를 모두 날릴 뻔했다. 다행히 뒤끝 없이 웃으며 끝냈다.

그리고 이제 한국시리즈를 겨냥한다. 15일 수원 KT위즈파크에서 만난 최원준은 "올시즌 나 자신에게 점수를 매긴다면 95점"이라고 했다.

Advertisement

5점은 어디서 감점됐을까. 그는 "새삼 돌아보니 올해 성적이 정말 좋다. (나도현)단장님과의 약속을 지켜 기쁘고, 뿌듯한 마음이 든다"면서도 "마지막에 팬들께 아쉬운 모습을 보여드렸다. 또 결국 레이예스 선수를 못 이겼으니까, 허리 통증으로 4경기 쉰 거, 거기서 5점을 깎았다"며 미소지었다.

KT는 정규시즌 막판 1위를, 삼성 라이온즈는 2위를 확정지은 상황에서 '미리보는 한국시리즈'가 펼쳐졌다. 최원준은 그 첫경기였던 11일 대구 삼성전에서 볼넷이 나오자 격앙된 감정표현을 했다가 눈총을 받았다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 최원준이 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

Advertisement

그래도 KT 캡틴 장성우의 빠른 수습이 돋보였다. 선수단을 불러모아 미팅을 하고, 최원준은 따로 따뜻하게 감싸안았다. 최원준은 이날 1안타에 그쳤지만, 다음날인 12일 삼성전에선 무려 3안타를 쳤다. 다만 레이예스(211안타)에는 3개가 모자랐다.

Advertisement

'안타의 신(神)'을 상대로 아쉽게 패한 과정을 돌아보는 최원준의 표정은 차라리 홀가분했다. 그는 "역시 레이예스다 싶고, 쫓기니까 역시 야구가 잘 안되더라. 마음 편하게 쳤어도 이겼을 것 같진 않다. 그래도 208안타를 쳤는데 2등이라니, 좀 아쉽긴 하다"며 미소지었다.

Advertisement

"174안타를 쳐봤으니까, 올시즌 초엔 그거보다 더 치는게 목표였고, (서)건창이 형이나 레이예스를 보면서 '나도 200개 치는 날이 올까' 그런 생각도 했었는데, 결과적으로 200개를 넘게 쳤으니 올시즌은 대성공이라고 말하고 싶다. 이런 경쟁은 처음이라 성숙하지 못한 부분이 있었고, 더 잘하고 싶은 마음에 스스로를 옥죈 부분이 있었다. 다음에 또 이런 기회가 온다면, 그때는 팬들께 이런 모습을 보여드리고 싶지 않다. 내려놓으니 오히려 야구가 더 잘되더라."

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

이제 한국시리즈에선 더 뜨거운 기대감과 압박감에 직면하게 된다. 하지만 최원준은 "기대받는 자체가 기분좋다. 결국 다 이겨내야하는 것 아닐까. 한번 부딪쳐보겠다. 열심히 준비하려고 한다"고 강조했다.

Advertisement

KIA 타이거즈 시절 2번의 우승을 경험했다. 하지만 최원준은 "2017년에는 거의 벤치에서 구경만 했다. 2024년에는 많이 긴장한채로 시리즈를 치렀다. 내가 너무 못했다. 내 인생에서 가장 큰 압박감을 느낀 경기가 2024년 한국시리즈 1차전"면서 "올해만큼은 우리팀 우승에 조금이라도 도움이 되고 싶다. 내가 또 1번타자 아닌가"라고 강조했다.

"교타자로는 레이예스, 중견수로는 박해민 형은 내 로망이다. 또 KIA 시절엔 (김)호령이 형한테 정말 많은걸 배웠다. 내가 내야에서 외야로 나간 케이스라 기본이 부족했다. 호령이 형이 스타트 자세라든가, 공을 따라가는 방법을 무슨 수학 공식처럼 잘 설명해줬던 기억이 난다. 만약 한국시리즈에서 만나게 된다면, 중견수 쪽 안타성 타구는 다 잡힐 것 같다."

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 최원준이 타격하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com