관중 조기 퇴장 → 조롱 챈트, WS 3연패 노래하던 팀 안방 맞나? 남은 건 끝장승부 뿐

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[스포츠조선 박상경 기자] "렛츠 고 브루어스!"

15일(한국시각) 다저스타디움. LA 다저스가 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 3차전에서도 2대6으로 패해 3연패가 확정되자, 관중석에서는 이런 구호가 나왔다. 미국 폭스스포츠 라디오는 경기 후 이 챈트 소식을 전하며 '이례적'이라고 표현했다.

다저스타디움은 메이저리그 최고의 흥행 구장으로 꼽힌다. 올해 홈 81경기에 403만4219명을 동원, 경기당 평균 관중이 4만9805명에 달했다. 양대리그 30팀 중 유일하게 400만 관중을 달성한 팀이었다. 내셔널리그를 넘어 메이저리그 최고 인기 팀으로 꼽히는 위상이 여실히 드러났다.

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관람 비용도 만만치 않다. 미국 매체 부키스닷컴에 따르면, 다저스타디움에서 4인 가족이 1경기 관람에 드는 비용은 최소 413.16달러(약 55만원)에 달한다. 주차비만 35달러에 가장 저렴한 입장권 4장 구입에 312.44달러를 내야 하고, 식음료 구입에 70달러 가량이 소요된다. 경기장 내 기념품 구입 비용은 포함되지 않은 금액.

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홈팬들의 자부심도 대단하다. 2024년과 2025년 잇달아 내셔널리그 우승 및 월드시리즈 정상에 오른 최강팀이기 때문이다. 적지 않은 비용에도 매 경기 5만명 가까운 관중을 동원할 수 있는 원동력이다.

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다저스가 밀워키 원정에서 1, 2차전을 모두 패하고 돌아온 뒤 반등을 바라보는 시선이 대다수였다. 실제 다저스는 이날 6회말 역전에 성공하며 희망을 불러 일으키는 듯 했지만, 7회부터 9회까지 내리 5점을 내주면서 결국 고개를 숙였다.

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폭스스포츠 라디오에 따르면, 다저스가 7회 3실점을 하자, 관중석에는 서서히 빈 자리가 나오기 시작했다. 남은 팬들도 경기 후반부에는 홈팀 다저스가 아닌 밀워키를 응원하는 구호를 크게 외치면서 실망감을 그대로 표현했다.

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이제 다저스는 1패만 더하면 NLCS 탈락 및 월드시리즈 3연패 달성 실패라는 성적표를 들게 된다. 데이브 로버츠 감독 책임론이 서서히 고개를 드는 가운데, 다저스는 반등을 다짐하고 있다. 하지만 밀워키에 3연패로 밀린 상황에서 다저스타디움의 분위기가 되살아날지는 미지수다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com