'초대박' 11승 투수를 고작 4억원에 잡았다…'ML 떠난' 16승 투수의 복귀도 성공할까

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 와이스가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 2회말 1사 만루 한화 이원석이 만루포를 터뜨린 뒤 더그아웃에 들어서자 와이스가 반기고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.11/

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[스포츠조선 이종서 기자] 새판 짜기에 돌입한 한화 이글스가 성공적으로 투수 밑그림을 그릴 수 있을까.

한화는 지난 13일 아시아쿼터 선수로 왕옌청과 재계약을 했다고 발표했다. 계약금 10만달러, 연봉 20만달러, 총액 30만 달러(약 4억원) 규모다.

KBO는 올 시즌부터 아시아쿼터 제도를 실시했다. 왕옌청은 1호 선수였다. 그만큼, 한화는 확신을 가지고 영입을 했다. 복수의 구단이 관심을 보이기도 했다.

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왕옌청은 26경기에서 11승6패 평균자책점 3.97을 기록하며 기대에 부응했다. 데뷔 이후 10경기 연속 5이닝 피칭을 펼치는 등 안정감 있는 모습을 보여줬다.

올 시즌을 마치고 한화는 김경문 감독과 결별하고 류지현 대표팀 감독을 새 사령탑으로 선임했다. 왕옌청은 류 감독에게 안기는 첫 번째 선물인 셈이다.

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한화는 올해 외국인투수의 부진 속에 어려운 시간을 보냈다.

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'에이스'로 기대를 모았던 오웬 화이트는 시즌 첫 등판에서 햄스트링 부상으로 장기간 이탈하게 됐다. 5월 중순 복귀한 화이트는 25경기에서 8승12패 평균자책점 3.98로 기대에는 못 미치는 퍼포먼스를 보여줬다.

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 화이트. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

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화이트와 함께 한화 유니폼을 입었던 윌켈 에르난데스는 16경기에서 3승6패 평균자책점 4.92의 성적을 남겼다. 다소 기복있는 피칭에 확실한 믿음을 주지 못했고, 결국 7월18일을 끝으로 방출 통보를 받았다.

에르난데스의 빈 자리를 채우기 위해 온 브루스 짐머맨은 상황이 더 좋지 않았다. 확실한 결정구의 부재로 타자들이 쉽게 공략해 나갔고, 14경기에서 3패 1홀드 평균자책점 10.23으로 부진했다.

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외국인투수가 선발진 중심을 잡아주지 못하면서 한화의 투수진은 전반적으로 흔들렸고, 결국 9위로 시즌을 마쳐야만 했다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

왕옌청 영입으로 선발 한 자리는 확보하고 들어갈 수 있게 됐다. 나머지 한 자리는 류현진이 채우는 가운데 외국인 원투펀치만 잘 꾸린다면 안정적인 선발진을 꾸릴 수 있게 된다.

2025년 한화는 코디 폰세와 라이언 와이스가 33승을 합작하며 강력한 '원투펀치'로 활약했다. 폰세는 29경기에서 17승1패 평균자책점 1.89를 기록했고, 와이스는 30경기에서 16승5패 평균자책점 2.87의 성적을 남겼다.

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이 중 와이스는 내년 시즌 한화에서 뛸 가능성이 높다. 지난 시즌을 마치고 휴스턴 애스트로스와 계약을 한 와이스는 메이저리그 9경기에 등판에 그치며 평균자책점 7.62로 부진했다. 5월초 트리플A로 내려갔고, 이후 메이저리그 마운드를 다시 밟지 못했다.

휴스턴과 1+1 계약을 한 가운데 +1은 구단 옵션이다. 지금과 같은 모습이라면 휴스턴 구단이 옵션을 행사하지 않을 가능성이 높다.

한화 역시 와이스가 시장에 나온다면 잡는다는 계획을 가지고 있다. 비록 올해 메이저리그에서 고전을 했지만, 2025년 16승을 거두는 등 KBO리그 수준에서는 충분히 통할 수 있다는 판단이다. 적응도 필요없고, 팀원들과도 이미 잘 녹아든 상태다.

왕옌청의 계약과 더불어 와이스까지 온다면 한화는 그야말로 계산서는 선발진을 구축할 수 있게 된다. 팀 파악에 바쁠 류지현 감독의 고민거리도 또한 줄어들 수 있게 된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com