월드시리즈 진출 확률 70%를 잡았다...'기적의 리버스 스윕' 클리블랜드, 탬파베이 돌풍 잠재우나

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 클리블랜드, 탬파베이 돌풍까지 잠재우나.

미국 메이저리그 클리블랜드 가디언스가 아메리칸리그 챔피언십시리즈에서 앞서나가게 됐다.

클리블랜드는 16일(한국시각) 홈구장 프로그레시브필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 아메리칸리그 챔피언십시리즈 3차전에서 3대2 역전승을 거뒀다.

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클리블랜드는 1-2로 뒤지던 5회 페티 할핀의 역전 투런포를 앞에숴 승기를 잡았고, 1점차 리드를 끝까지 지켜내며 월드시리즈 진출 확률을 70%로 높였다. 역대 메이저리그 포스트시즌 7전4선승제 경기에서 1승1패 상황 3차전 승리팀 진출 확률이다.

클리블랜드는 5전3선승제 디비전 시리즈에서 시카고 화이트삭스에 첫 두 경기를 내주며 탈락 위기에 몰렸다. 하지만 이어진 3경기를 모두 쓸어담는 괴력으로 리버스 스윕을 완성하며 챔피언십 시리즈에 올랐다.

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상대는 올시즌 돌풍을 일으키고 있는 탬파베이. 올시즌 아메리칸리그 최고 승률팀인 탬파베이는 디비전 시리즈에서도 명문 뉴욕 양키스를 시리즈 전적 3-0으로 셧아웃 시켰다. 이번 챔피언십시리즈에서는 1차전을 클리블랜드에 내줬지만, 2차전 승리로 균형을 맞춘 상태였다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com