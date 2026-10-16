'KIA→두산 이적생' 80억 이유 증명했지만…팬들에게 전한 인사 "아쉬움과 죄송한 마음"

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 7회말 2사 만루. 문보경의 타구를 호수비로 아웃시킨 두산 박찬호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 이종서 기자] 새로운 팀에서 첫 해. 그만큼, 짧았던 가을은 짙은 아쉬움으로 남았다.

박찬호(31·두산 베어스)는 올 시즌을 앞두고 두산 베어스와 4년 총액 80억원에 FA 계약을 했다.

두산이 박찬호를 영입한 이유는 명확했다. 안정적인 유격수 수비로 센터라인 중심을 잡아주고, 3할5푼 이상의 출루율과 더불어 20개 이상의 도루를 할 수 있는 능력이 있어 타선에도 보탬이 된다는 계산이었다.

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올 시즌 박찬호는 143경기에 출전해 타율 2할8푼3리 33도루 OPS(장타율+출루율) 0.716의 성적으로 시즌을 마쳤다. 화려하지는 않지만, 내실있는 활약으로 두산의 포스트시즌 진출을 이끌었다. 동시에 젊은 선수가 많은 두산 내야진에서 멘토 역할까지 수행했다.

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 7회말 2사 만루. 문보경의 타구를 호수비로 아웃시킨 두산 박찬호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

포스트시즌에서도 박찬호의 활약은 빛났다. 14일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 와일드카드 1차전. 1회초 안타를 친 뒤 도루까지 성공했다. 절묘하게 몸을 틀며 베이스를 터치하는 슬라이딩이 빛났다.

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7회말에는 2사 만루 위기에서 정확한 타구 판단으로 아웃카운트를 올리기도 했다.

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박찬호의 좋은 활약이 있었지만, 두산은 LG에 1대4로 패배하면서 짧게 가을여정을 마치게 됐다.

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박찬호는 와일드카드 결정전을 마친 뒤 SNS에 팬들에게 인사를 전했다. 박찬호는 '아쉬움과 죄송한 마음이 진하게 남은 마지막'이라며 '거둔 성적에 비해, 가진 능력에 비해 너무나 큰 사랑과 응원을 받았다. 내년 시즌엔 받은 사랑과 응원에 걸맞은 성적으로 보답하겠다'고 했다.

박찬호는 이어 '응원해주셔서 감사하다. 덕분에 행복하다'고 덧붙였다.

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14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 7회말 2사 만루 박찬호가 문보경의 타구를 호수비로 막아 이닝을 끝낸 후 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

▲다음은 박찬호 SNS 전문.

아쉬움과 죄송한 마음이 진하게 남은 마지막이네요.

거둔 성적에 비해, 가진 능력에 비해 너무나 큰 사랑과 응원을 받았습니다. 내년 시즌엔 받은 사랑과 응원에 걸맞은 성적으로 보답하겠습니다.

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긴 한 시즌동안 두산베어스를, 두산베어스의 박찬호를 응원해주셔서 감사합니다. 덕분에 행복했습니다. 최강 10번 타자들

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com