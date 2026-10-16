오타니 드디어 터졌다! 116타석 만에 3점포 폭발, LAD 4-0 MIL[3회]

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 16일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전서 2회말 우중간 3점홈런을 터뜨리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]드디어 터졌다. 두 달 만이다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 포스트시즌 첫 대포를 쏘아올렸다.

오타니는 16일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 진행 중인 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전서 1-0으로 앞선 2회말 스리런홈런을 날리며 4-0으로 점수차를 벌렸다.

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다저스는 0-0이던 2회 선두 카일 터커와 테오스카 에르난데스의 연속 안타로 무사 1,3루 찬스를 만들었다. 맥스 먼시가 헛스윙 삼진으로 물러났지만, 앤디 파헤스가 중전적시타를 날려 선취점을 올렸다.

키케 에르난데스가 중견수 뜬공으로 물러나 2사 1,2루. 이어 리드오프 오타니가 타석에 들어섰다.

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오타니는 볼카운트 1B1S에서 상대 우완 더스틴 메이의 몸쪽 낮은 스트라이크존으로 날아든 95.1마일 커터를 걷어올려 우중간 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 34도, 타구속도 113.1마일로 날아간 공은 우중간 외야석 비거리 428피트 지점에 꽂혔다.

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오타니 쇼헤이가 2회말 우중간 3점포를 터뜨린 뒤 타구를 바라보고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

오타니는 공을 맞히자마자 홈런을 직감했는지 배트를 내팽개치 듯 던진 뒤 3루 더그아웃 동료들을 향해 양팔을 벌려 포효한 뒤 힘차게 베이스를 돌았다. 다저스타디움을 가득 메운 5만여 팬들은 일제히 일어나 함성을 내지르며 기뻐했다.

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오타니가 홈런을 터뜨린 것은 지난 8월 19일 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전 3회초 우중간 투런포 이후 116타석 만이다. 이번 포스트시즌 첫 홈런이자 첫 타점이기도 하다.

3차전까지 내리 패해 월드시리즈 문턱에서 주저앉기 직전인 다저스는 오타니의 스리런포로 생존 기간을 좀더 늘릴 기회를 확보했다. 7전4선승제의 역대 포스트시즌 시리즈에서 3패를 당한 팀이 4연승을 거두고 시리즈를 차지한 것은 42번 중 딱 한 번 밖에 없다.

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2004년 ALCS에서 보스턴 레드삭스가 뉴욕 양키스에 이 '기적'을 연출한 바 있는데, 당시 보스턴 소속이던 데이브 로버츠 감독이 4차전 9회말 대주자로 나가 2루 도루 후 빌 뮬러의 적시타로 홈을 밟아 4-4 동점을 만들면서 역전 드라마가 시작됐다.

한편, 로버츠 감독은 이날 오타니를 원래 자리인 리드오프로 기용했다. 전날 3차전서 2타수 1안타 1볼넷 1사구를 올리며 타격감을 회복했다고 판단한 때문이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com