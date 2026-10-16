빠던에 포효까지…드디어 터졌다! 오타니 PS 첫 홈런, 벼랑 끝 다저스 기사회생 신호탄?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 15: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers jogs around the bases after hitting a three-run home run against the Milwaukee Brewers during the second inning in game four of the National League Championship Series at Dodger Stadium on October 15, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches his three run home run take flight during the second inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 박상경 기자] 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 방망이가 드디어 불을 뿜었다.

오타니는 16일(한국시각) 홈구장 다저스타디움에서 펼쳐진 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전에서 팀이 1-0으로 앞선 2회말 2사 1, 2루에서 우중월 스리런 홈런을 쳤다. 이번 포스트시즌 첫 홈런이자 지난 8월 19일 콜로라도 로키스전 이후 58일 만에 나온 아치다.

오타니는 밀워키 구원 투수 더스틴 메이를 상대로 1B1S에서 몸쪽 낮은 코스로 걸쳐 들어온 95.1마일 커터를 걷어 올렸다. 메이가 주저 앉으며 피홈런을 직감하는 듯한 제스쳐를 취한 가운데, 타구를 잠시 바라보던 오타니는 3루측 다저스 더그아웃을 향해 배트를 집어 던지며 포효했다.

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오타니는 이번 포스트시즌에서 극도의 부진을 보였다. 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에서 13타수 2안타, 타율 0.154에 그쳤다. NLCS에서도 이 홈런 전까지 10타수 2안타로 제 몫을 하지 못했다. 데이브 로버츠 감독이 줄곧 1번으로 기용하던 오타니를 2번, 6번으로 차례로 옮겼지만, 타격 반등은 이어지지 않았다.

미국 현지에서는 부진을 이어가는 오타니를 향해 '부상을 숨기고 있는 것 아니냐'는 의혹의 눈초리를 보냈다. 다저스가 밀워키에 3연패를 당하며 탈락 위기에 몰리자 이런 오타니를 계속 고집하고 있는 로버츠 감독에게도 비난이 쏟아졌다. 하지만 로버츠 감독은 4차전에서 오타니를 기존 1번 지명 타자 자리로 복귀시켰고, 오타니는 스리런포로 화답하면서 비난을 잠재웠다. 오타니가 홈런을 터뜨리자 로버츠 감독도 관중석을 향해 주먹을 흔들며 그간의 마음 고생을 털어냈다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com