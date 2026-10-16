거의 트라우마 수준이다...김도영 만나는 LG, 거르는 게 답인가

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 김용 기자] 김도영, 거르는 게 답인가.

LG 트윈스가 죽다 살아났다. KIA 타이거즈와의 너무나 치열했던 3위 결정 경쟁에서 밀렸다. 12일 최종전에서 지며 결국 4위가 됐는데, 그나마 14일 열린 두산 베어스와의 와일드카드 결정전 1차전을 이기며 기사회생했다.

그렇게 다시 KIA와 만난다. 17일부터 준플레이오프에 돌입한다. LG 입장에서는 와일드카드 결정전을 1차전으로 끝낸 게 그나마 다행이다. 선발투수들이 회복할 수 있는 시간을 벌었고, 로테이션도 톨허스트-임찬규 순으로 정상 가동을 할 수 있다. 목 디스크 증세를 보였던 손주영이 돌아올 여지도 있다.

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KIA와의 승부 키, 결국 김도영을 어떻게 막느냐다. LG 염경엽 감독이 와일드카드 결정전 승리 후 꺼낸 얘기도 결국 김도영이었다. 염 감독은 "올 시즌 내내 KIA와 치열하게 대결했는데 결정적인 순간마다 김도영에게 다 맞았다. 결국 김도영을 어떻게 잡느냐가 핵심"이라고 강조했다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

그럴 수밖에 없다. 12일 최종전에서 2-2로 맞서던 8회 통한의 결승 투런포를 김도영에게 헌납했다. 이 홈런을 김도영은 45홈런을 기록, 홈런왕 타이틀을 차지했다. 그 전 잠실 맞대결에서도 9회 고우석 상대 결정적 여전 3점 홈런을 친 건 김도영이었다. LG에 거의 트라우마 수준이다.

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포스트시즌은 긴장 속에 치러지고, 모든 팀들이 총력으로 맞서기에 점수가 많이 나지 않을 가능성이 높다. 특히 시리즈 초반 경기들이 그렇다.

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또 선취점이 매우 중요하다. 경기 분위기를 가져올 수 있기 때문. 때문에 LG 입장에서는 KIA의 강타선을 상대로 어떻게 실점을 최소화 할 지에 대한 연구를 해야한다.

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결국 김도영의 위력을 알고, 이를 인정한다면 정말 꼭 승부를 해야하는 상황이 아니라면 거르다시피 어렵게 승부를 하는 것도 방법이 될 수 있다. 대표적 예로 많은 메이저리그 팀들이 포스트시즌 승부처에서 등장하는 오타니 쇼헤이(LA 다저스)에게 고의 4구를 내줬다. 베이스를 채워주는 게 그에게 결정적 타구를 헌납하는 것보다 낫다는 것이다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

물론 김도영을 거르면 KIA는 그 뒤 나성범, 카스트로 강타자들이 있어 승부가 더 꼬일 수 있지만 그만큼 김도영과의 승부는 어렵게 해야한다는 걸 염 감독과 LG 벤치도 알고 있을 수밖에 없다.

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과연 올 가을 김도영은 어떤 위력을 발휘할 것인가. 리그 최고 지략가 염 감독은 어떤 수를 준비하고 나올까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com