정작 본인은 아파 개점휴업 중인데, 몸값은 오르는 신기한 일이...구자욱발 '쩐의 전쟁' 발발하나

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[스포츠조선 김용 기자] 아파서 운동도 제대로 못하는데, 몸값은 계속 오른다?

삼성 라이온즈 구자욱은 정규 시즌 막판 햄스트링을 다쳐 개점 휴업중이다. 불행 중 다행인 건 플레이오프 출전 가능성이 높아지고 있다는 것. 구자욱은 재검진 결과 햄스트링 출혈과 부종이 잡혀 곧 가벼운 T배팅 훈련에 돌입할 것으로 알려졌다. 수비와 주루는 정상적이지 않아도, 찬스에서 한방을 쳐줄 수 있는 구자욱이 있는 것과 없는 것은 단기전에서 하늘과 땅 차이가 될 수 있다.

구자욱은 고생중인데, 벌써부터 구자욱으로 난리다. 구자욱은 올시즌을 마치면 FA 자격을 얻는다. 삼성과 맺었던 5년 120억원 비FA 다년계약이 끝나기 때문이다.

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30대 중반 나이를 향해가고 있지만, 야구 실력은 오히려 늘고 있다. 올시즌 타율, 출루율 타이틀을 거머쥐었다. 타점도 102개나 된다. 출루, 해결 능력 모두를 기대할 수 있는 전형적인 3번타자 스타일이다. 수려한 외모로 인가까지 많다. 경기력에다 흥행까지도 분명 도움이 되는 선수다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

때문에 타력이 약해 고심인 팀들이 벌써부터 구자욱이 시장에 나오는 상황에 대비해 주판알을 튕기고 있다. 당장 타력 부진으로 와일드카드 결정전 탈락 고배를 마신 두산 베어스가 자의는 아니지만 구자욱과 연결되고 있다. 지난 몇 년간 FA 투자가 없었던 롯데 자이언츠, 또 구자욱이 타선의 완성 퍼즐이 될 수 있는 SSG 랜더스 등도 후보로 거론된다. 당연히 원소속 구단 삼성은 말할 필요도 없고 말이다.

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이렇게 다수의 영입 의향팀이 나오면 선수 입장에서는 그야말로 '땡큐'다. 경쟁이 있어야 몸값이 올라가기 때문이다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회초 1사 3루 삼성 구자욱이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

당장 한화 이글스 노시환이 11년 307억원이라는 어마어마한 다년 계약을 체결해 모두를 놀라게 했다. 중요한 건, 이 계약이 탄생하면서 슈퍼스타 레벨 선수들의 몸값 기준이 형성이 돼버렸다는 것이다. 너도나도 노시환을 기준점으로 잡을 게 뻔하다. 구자욱도 당연히 그 레벨에 속하는 선수다.

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구자욱은 나이가 있으니 10년 이상 장기 계약은 어려울지 모른다. 하지만 중요한 건 연평균 금액이다. 노시환이 30억원 수준이다. 구자욱의 마지노선 가격은 과연 얼마로 책정될까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com