매팅리 감독, 결국 꿩 대신 닭이었나? 美매체 "PHI, 코라에 퇴짜 맞고 다른 감독 두 명 더 접촉"

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 돈 매팅리 감독 선임은 차선책이었던 것일까.

최근 매팅리 감독을 정식 사령탑으로 선임한 필라델피아 필리스의 행보가 논란이다. 미국 디애슬레틱은 16일(한국시각) '데이브 돔브로스키 사장이 매팅리 감독 선임에 앞서 체이스 어틀리, 라울 이바녜즈에게 감독직 면담을 요청했으나 거절당했다'고 전했다. 어틀리는 현재 LA 다저스 사장 특별보좌역, 이바녜즈는 다저스 야구 개발 부문 부사장으로 재직 중이다.

어틀리는 디해슬레틱을 통해 "현재 가족 상황을 고려했을 때 (필라델피아 감독직은) 현실적이지 않다. 현재 상황에 만족하며, (필라델피아가) 충분히 이해해줄거라 생각한다"고 말했다. 이바녜즈는 필라델피아의 제안을 두고 며칠 간 숙고했지만, 결국 거절 의사를 전한 것으로 알려졌다.

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돔브로스키 사장은 시즌을 마친 뒤 알렉스 코라 전 보스턴 레드삭스 감독과 먼저 접촉했다. 하지만 코라 감독은 "내년 여름을 가족과 함께 보내고 싶다"며 거절 의사를 드러냈다. 코라 전 감독은 보스턴에서 해임됐던 지난 4월 말에도 필라델피아 감독직을 제안 받았으나 고사한 바 있다. 이후 필라델피아는 매팅리 대행의 정식 감독 선임을 발표했다. 이 과정에서 어틀리, 이바녜즈와의 접촉 사실도 드러난 것이다.

LA 다저스와 마이애미 말린스 감독직을 맡았던 매팅리 감독은 올해 벤치 코치로 합류했다. 하지만 4월 말 롭 톰슨 전 감독이 성적 부진으로 해고되자 대행직을 맡았다. 매팅리 감독은 팀을 포스트시즌에 올려놓았지만, 와일드카드시리즈에서 애틀랜타 브레이브스에 시리즈전적 1승2패로 탈락하면서 시즌을 마감했다.

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미국 현지에선 매팅리 감독이 필라델피아를 떠날 것으로 전망했다. USA투데이는 필라델피아의 탈락에 대해 '믿을 만한 불펜, 클러치 타자 부재, 얇은 뎁스, 미친 선수가 없었던 건 매팅리 대행의 잘못은 아니다'라면서도 '하지만 그는 틀림없이 대가를 치르게 될 것'이라고 적었다. 이어 '매팅리 대행은 아마 내주 안에 해임될 것이다. 필라델피아는 상호 합의 하에 의한 결별로 발표할 예정이며, 그에게 고문 역할을 맡을 기회를 제공할 것'이라고 전망한 바 있다. 하지만 필라델피아가 잇달아 퇴짜를 맞으면서 결국 대행 꼬리표를 떼고 정식으로 지휘봉을 잡기에 이르렀다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com