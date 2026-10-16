9개 구단 초비상! SSG '괴물 투수' 남는다…아빌라와 최대 2년 계약→"몸 관리 더 철저히 하겠다" [공식발표]

사진제공=SSG 랜더스

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[스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 페드로 아빌라(29)를 잡는데 성공했다. 나머지 9개 구단에게는 '날벼락' 소식이다.

SSG는 16일 "외국인 투수 아빌리와 재계약에 합의했다"라며 '계약기간은 최대 2년이며, 세부 계약 내용은 추후 공개할 예정'이라고 발표했다.

SSG는 일찌감치 아빌라를 내년 시즌 핵심 선발 자원으로 낙점하고 꾸준히 교감을 나눠왔다. 아빌라는 고국으로 출국하기 전 구단과의 재계약에 정식 합의하며 내년 시즌 동행을 최종 확정 지었다.

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아빌라는 올해 대체 외국인 투수로 SSG에 입단했다. 14경기에서 93⅔이닝을 소화했으며 9승 2패 평균자책점 1.44의 압도적인 퍼포먼스를 선보였다. 완투승 2회를 기록했고 이중 한 차례 완봉승을 거뒀다. 퀄리티스타트(QS, 선발 6이닝 3자책점 이하 투구)는 13차례나 기록했다.

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29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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아빌라의 첫 등판이었던 7월16일 이후 SSG는 34승2무22패를 기록하며 정규 시즌 1위 팀 KT 위즈에 이어 승률 2위(0.607)를 기록하기도 했다.

SSG는 정규시즌을 65승5패74패로 6위로 마쳤다. 5위 두산 베어스(73승5무66패)와는 8경기 차. '만약'이라는 가정은 의미가 없지만, '아빌라가 시즌 시작부터 왔다면 어땠을까'라는 궁금함을 남기기에 충분한 성적이었다.

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아빌라 역시 KBO리그에서 계속 뛰고 싶다는 의지를 보였다. 결국 1년이 아닌 최대 2년으로 계약이 성사됐다.

SSG는 "지속적으로 한국에 남고 싶다는 의사를 밝혀온 아빌라의 강한 의지와 올 시즌 보여준 뛰어난 기량 및 이닝 소화력을 종합적으로 검토해 최대 2년의 계약을 결정했다"고 밝혔다.

재계약에 합의한 아빌라는 "내년에도 인천 SSG랜더스필드 마운드에 오르게 될 수 있어 정말 기쁘다. 재계약을 제안해준 SSG 구단에도 감사하다. 지금부터 더 몸 관리를 철저히 해서 2027시즌에는 SSG가 우승할 수 있도록 보탬이 되겠다"고 소감을 남겼다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com