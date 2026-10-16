박해민이 따놓은 당상? 김호령 무시하나? KBO 수비상, 누굴 줘야하나

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회말 1사 1,3루 두산 세베리노 타구를 LG 중견수 박해민이 잡아내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 박해민, 따놓은 당상? 김호령 무시하나?

KBO는 16일 올 시즌 포지션별 최고 수비수를 선정하는 2026 ADT캡스 KBO 수비상 후보를 발표했다.

2026 ADT캡스 KBO 수비상은 정규시즌에서 가장 뛰어난 수비능력을 발휘한 각 포지션별 선수 1명과 올해 신설된 유틸리티 부문 1명을 포함해 총 10명에게 시상(단, 유틸리티 부문 수상자가 타 부문 수상 시 중복 수상 불가 및 유틸리티 미시상)하게 된다. 수상자는 투표 점수 75%와 수비 기록 점수 25%를 합산하여 결정한다.

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후보 선정 기준으로는 투수는 팀 경기 수(144경기)의 3분의 1 이닝(48이닝) 이상 투구한 선수에게 후보 자격이 주어진다. 선발투수 외에 중간계투, 마무리 투수 등 불펜 투수 또한 후보에 오를 수 있도록 투수 후보 기준을 선정하였다.

포수는 팀 경기 수의 2분의 1(72경기) 이상 출장한 선수가 후보로 선정된다. 내야수 및 외야수는 팀 경기 수에 5이닝을 곱한 720이닝 이상 해당 포지션에서 수비를 한 선수가 대상이 되며, 외야수의 경우 좌익수, 중견수, 우익수 부문으로 구분한다. 두 개 이상의 포지션에서 경기하여 합산 720이닝 이상 출장한 경우에는 가장 많은 이닝을 소화한 포지션의 후보로 선정된다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회초 2사 1루 SSG 오태곤 안타성 타구를 KIA 중견수 김호령이 잡아내고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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멀티 포지션 선수의 가치 제고 및 동기 부여 등을 목적으로 신설된 유틸리티 부문은 전체 수비 이닝 540이닝 이상 선수 중 3개 이상 포지션별 최소 50이닝 이상 수비 소화 선수가 후보가 된다. 이번에는 LG 트윈스 구본혁, SSG 랜더스 안상현, 두산 베어스 박지훈이 도전장을 던지게 됐다.

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이와 같은 기준에 따라 투수 100명, 포수 14명, 1루수 5명, 2루수 7명, 3루수 7명, 유격수 7명, 좌익수 8명, 중견수 7명, 우익수 6명, 유틸리티 3명의 선수가 각 부문별 후보로 선정되었다.

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중견수 부문 경쟁이 가장 뜨거울 것으로 보인다. 리그 최고 중견수 수비로 모두의 인정을 받고 있는 박해민이 있다. 14일 두산 베어스와의 와일드카드 결정전 1차전에서도 7회 결정적 슈퍼캐치로 팀을 살렸다. 여기에 KIA 타이거즈 예비 FA 김호령이 도전장을 던진다. 김호령의 수비도 박해민 못지 않다는 평가가 지배적이다.

투표는 각 구단 단장과 감독, 코치 등으로 구성된 투표인단이 실시한다. 투표인단은 자신이 속한 구단의 선수에게는 투표할 수 없으며, 비공개 투표로 진행된다.

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2026 ADT캡스 KBO 수비상 수상자는 오는 11월 열리는 KBO 시상식에서 발표되며, 수상자에게는 트로피와 함께 상금 200만원이 수여된다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com