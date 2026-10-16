'도대체 얼마길래' 왜 아빌라 계약규모 추후 공개인가…"한국에 남고 싶다" 이토록 진심일수가

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 승리했다. 완투승을 거둔 아빌라가 포효하고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "지속적으로 한국에 남고 싶다는 의사를 밝혀왔다."

SSG 랜더스가 어쩌면 구단 역대급 에이스일지도 모를 페드로 아빌라와 다년 계약을 했다. 아직 풀타임 시즌은 어떨지 미지수지만, 올해 3개월여 활약상만 지켜봤을 때는 내년에 MVP 시즌도 기대할 만한 기량을 보여줬다.

SSG는 16일 아빌라와 재계약을 발표했다. 계약기간은 최대 2년, 세부 계약 내용은 추후 공개 예정이다. 다년 계약이라 총액 자체는 클 전망이다.

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역대 KBO 외국인 선수 최고액은 단년 계약 기준 2017년 두산 베어스가 더스틴 니퍼트에게 안긴 210만 달러(약 28억원)다. 아빌라의 계약 규모를 연 단위로 나누면 니퍼트의 금액은 넘지 못할 것이라는 게 업계의 시선이다.

SSG 관계자는 세부 계약 내용 공개 시점과 관련해 "포스트시즌 이후가 될 것"이라고 밝혔다. KBO는 11월 보류선수명단 발표 이후에 재계약 발표가 이뤄지길 권장하고 있다.

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그렇다면 SSG는 왜 서둘러 계약 합의 사실을 발표했을까. 더 미룰 이유가 없기 때문.

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SSG 랜더스와 재계약하는 페드로 아빌라. 사진제공=SSG 랜더스

SSG 랜더스 김재현 단장(왼쪽)과 페드로 아빌라. 사진제공=SSG 랜더스

아빌라는 올 시즌 14경기에서 9승2패, 93⅔이닝, 93삼진, 평균자책점 1.44라는 놀라운 성적표를 남겼다. 완투만 2차례고, 완봉승도 한 차례 거뒀다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 3자책점 이하 투구)는 13차례에 이르렀다. 올해 아빌라가 오기 전까지 1선발을 맡을 외국인 투수가 없어 고생했던 SSG에 엄청난 힘이 됐다.

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기대 이상의 빼어난 퍼포먼스에 아빌라가 미국으로 다시 돌아갈 것이란 예상도 가능했지만, 정작 선수 본인이 한국에 더 남길 바랐다. 미국 생활에 이미 많이 지친 상태로 한국에 왔는데, 야구도 잘 풀리고 한국 생활에도 매우 만족하고 있다는 후문이다.

SSG는 "일찌감치 아빌라를 내년 시즌 핵심 선발 자원으로 낙점하고 꾸준히 교감을 나눠왔다. 아빌라는 고국으로 출국하기 전 구단과 재계약에 정식 합의하며 내년 시즌 동행을 최종 확정 지었다"고 밝혔다.

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SSG는 지속적으로 한국에 남고 싶다는 의사를 밝혀온 아빌라의 강한 의지와 올 시즌 보여준 뛰어난 기량 및 이닝 소화력을 종합적으로 검토해 최대 2년의 계약을 결정했다.

아빌라는 "내년에도 인천 SSG랜더스필드 마운드에 오르게 될 수 있어 정말 기쁘다. 재계약을 제안해 준 SSG 구단에도 감사하다. 지금부터 더 몸 관리를 철저히 해서 2027시즌에는 SSG가 우승할 수 있도록 보탬이 되겠다"고 각오를 다졌다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 아빌라. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com