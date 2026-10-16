김혜성 밀어냈던 미래 감독감, 눈물의 은퇴 선언 "오늘이 내 마지막 경기였다"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 미겔 로하스(LA 다저스)가 은퇴를 공식 선언했다.

로하스는 16일(한국시각) 홈구장 다저스타디움에서 펼쳐진 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전에서 4대6으로 역전패, 월드시리즈 진출이 좌절된 후 취재진과 만난 자리에서 "오늘이 내 현역 마지막 경기였다. 이 유니폼과 스파이크를 착용한 건 오늘이 마지막"이라고 말하며 눈물을 보였다.

로하스는 올 시즌을 마친 뒤 은퇴가 유력시 됐다. 지난 시즌을 마친 뒤 1년 550만달러 조건으로 다저스와 재계약한 그는 올 시즌이 끝난 뒤 유니폼을 벗을 뜻을 드러냈다. 다저스 프런트에 합류해 선수단 육성을 맡을 것으로 전망됐다.

Advertisement

EPA연합뉴스

정규시즌 107경기 타율 0.267, 4홈런 23타점, 출루율 0.312, 장타율 0.391, OPS(출루율+장타율) 0.703을 기록한 로하스의 가치는 더그아웃에서 빛났다는 평가. 베테랑 답게 더그아웃과 클럽하우스 리더 역할을 하면서 선수단을 뭉치는 역할을 했다. 다저스 안팎에서 "미래 감독감"이라는 평가가 나왔을 정도. 같은 내야 포지션을 맡았던 김혜성이 빅리그에 정착하지 못했던 것도 로하스의 존재감이 그만큼 컸다. 로하스는 이번 포스트시즌 5경기에서 6타수 2안타를 기록하면서 제몫을 했지만, 다저스는 밀워키에 충격적 4연패를 당하면서 결국 월드시리즈 3연패 목표를 이루지 못했다.

로하스는 "다저스의 일원이었던 건 더없이 자랑스러웠다. 앞선 2년과 같은 기분으로 시즌을 마칠 순 없었지만, 이 팀의 일원으로 3년 연속 우승을 향해 싸울 수 있었던 점에 만족스럽다"고 말했다.

AFP연합뉴스

Advertisement

2014년 다저스에서 빅리그에 데뷔한 로하스는 이듬해 마이애미 말린스로 이적해 2022년까지 뛰었다. 2023년 다저스에 합류한 뒤 올 시즌까지 활약했다. 메이저리그 통산 기록은 1404경기 타율 0.260, 61홈런 386타점, 출루율 0.313, 장타율 0.363, OPS 0.676이다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com