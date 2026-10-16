4등하면 죽을 것 같았는데 "한 경기 더 한 것 뿐" LG, KIA와 동일선상 싸움이다

[스포츠조선 김용 기자] 한 경기 더 한 것 뿐.
KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 3위 싸움이 정규시즌 막판 매우 뜨거웠었다.
3위팀은 준플레이오프 직행, 4위팀은 와일드카드 결정전행이었다.
특히 올해 4위는 하면 안 되는 자리같은 느낌을 줬다. 12일 정규시즌 최종전까지 3위, 4위 여부를 알 수 없는 혈투였다. 선수, 체력을 다 쓰고 하루 쉬고 와일드카드 결정전 1차전을 치르는 건 부담이었다. 여기에 상대 5위 두산 베어스는 푹 쉰 상태였다. 그리고 부동의 에이스 곽빈이 1차전, 올시즌 기대 이상의 경기력을 보여준 벤자민이 2차전 선발로 기다리고 있었다. KIA나 LG 모두 선발 싸움에서 두산을 앞선다고 장담할 수 없었기에, 업셋 위기를 걱정해야 했다.
업셋이 아니더라도, 곽빈이 나오는 1차전에서 패한다면 2차전까지 치르고 준플레이오프에 올라가는 것도 부담이었다. 그만큼 준플레이오프 승산이 떨어지는 것이기 때문이었다.
4위는 LG가 됐다. 그리고 모두의 예상대로 곽빈은 너무나 잘 던졌다. 곽빈은 14일 열린 LG와의 1차전 선발로 등판해 6이닝 2실점 호투를 했다. 1회 오스틴에게 맞은 투런포가 옥에 티였지만, 그는 그의 몫을 100% 다해줬다.
중요한 건 야구는 선발 싸움으로만 갈리는 게 아니라는 점. LG가 이겼다. 두산 야수들이 큰 경기 압박감을 이겨내지 못했다. 지독한 타격 부진에, 승기를 잡고도 LG에 귀중한 승리를 넘겨줬다.
LG 염경엽 감독의 말이 의미심장하다. 염 감독은 두산전 승리 후 "김도영 때문에 한 경기 더했다"고 말했다. 정규시즌 막판 김도영에게 결정적 홈런포 2방을 얻어맞고 4위가 된 얘기를 한 것이다. 김도영이 중요한 게 아니라 한 경기 더했다에 주목해야 한다.
4위를 했지만, 걱정했던 업셋도 2차전까지 가는 혈전도 없었다. 그저 한 경기 더한 것 뿐이다. 다시 말해 4위로 떨어진 디스어드밴티지가 거의 없어진 채 KIA와 만나게 됐다.
선발 로테이션도 나름 안정적이다. 6일을 쉰 톨허스트부터 1차전 시작으로 임찬규, 카라스코로 로테이션이 돌아갈 수 있다. 목 부상으로 엔트리에서 빠졌던 손주영도 돌아온다. 허벅지를 부여잡았던 신민재도 큰 부상이 아니다. LG의 기세는 더 무서워질 수 있다. 큰 경기를 스스로 풀어갈 줄 아는 선수들이 많기 때문이다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com