4등하면 죽을 것 같았는데 "한 경기 더 한 것 뿐" LG, KIA와 동일선상 싸움이다

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. 선수들과 하이파이브 나누고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 김용 기자] 한 경기 더 한 것 뿐.

KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 3위 싸움이 정규시즌 막판 매우 뜨거웠었다.

3위팀은 준플레이오프 직행, 4위팀은 와일드카드 결정전행이었다.

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특히 올해 4위는 하면 안 되는 자리같은 느낌을 줬다. 12일 정규시즌 최종전까지 3위, 4위 여부를 알 수 없는 혈투였다. 선수, 체력을 다 쓰고 하루 쉬고 와일드카드 결정전 1차전을 치르는 건 부담이었다. 여기에 상대 5위 두산 베어스는 푹 쉰 상태였다. 그리고 부동의 에이스 곽빈이 1차전, 올시즌 기대 이상의 경기력을 보여준 벤자민이 2차전 선발로 기다리고 있었다. KIA나 LG 모두 선발 싸움에서 두산을 앞선다고 장담할 수 없었기에, 업셋 위기를 걱정해야 했다.

업셋이 아니더라도, 곽빈이 나오는 1차전에서 패한다면 2차전까지 치르고 준플레이오프에 올라가는 것도 부담이었다. 그만큼 준플레이오프 승산이 떨어지는 것이기 때문이었다.

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 염경엽 감독과 하이파이브를 나누고 있는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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4위는 LG가 됐다. 그리고 모두의 예상대로 곽빈은 너무나 잘 던졌다. 곽빈은 14일 열린 LG와의 1차전 선발로 등판해 6이닝 2실점 호투를 했다. 1회 오스틴에게 맞은 투런포가 옥에 티였지만, 그는 그의 몫을 100% 다해줬다.

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중요한 건 야구는 선발 싸움으로만 갈리는 게 아니라는 점. LG가 이겼다. 두산 야수들이 큰 경기 압박감을 이겨내지 못했다. 지독한 타격 부진에, 승기를 잡고도 LG에 귀중한 승리를 넘겨줬다.

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 인터뷰하고 있는 LG 트윈스 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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LG 염경엽 감독의 말이 의미심장하다. 염 감독은 두산전 승리 후 "김도영 때문에 한 경기 더했다"고 말했다. 정규시즌 막판 김도영에게 결정적 홈런포 2방을 얻어맞고 4위가 된 얘기를 한 것이다. 김도영이 중요한 게 아니라 한 경기 더했다에 주목해야 한다.

4위를 했지만, 걱정했던 업셋도 2차전까지 가는 혈전도 없었다. 그저 한 경기 더한 것 뿐이다. 다시 말해 4위로 떨어진 디스어드밴티지가 거의 없어진 채 KIA와 만나게 됐다.

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선발 로테이션도 나름 안정적이다. 6일을 쉰 톨허스트부터 1차전 시작으로 임찬규, 카라스코로 로테이션이 돌아갈 수 있다. 목 부상으로 엔트리에서 빠졌던 손주영도 돌아온다. 허벅지를 부여잡았던 신민재도 큰 부상이 아니다. LG의 기세는 더 무서워질 수 있다. 큰 경기를 스스로 풀어갈 줄 아는 선수들이 많기 때문이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com