'76번 주황색' 새출발…류지현 신임 감독, 왜 대전에 왔나 "궁합 맞을 것 같았다"

16일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스 류지현 신임감독 취임식이 열렸다. 대전 볼파크에서 한화 유니폼을 입고 포즈를 취하는 류지현 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.16/

16일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스 류지현 신임감독 취임식이 열렸다. 한화 이글스 석장현 단장과 함께 포즈를 취하고 있는 류지현 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.16/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "궁합이 맞을 것 같았다."

한화 이글스는 16일 대전 한화생명볼파크에서 제 15대 류지현 감독 취임식을 진행했다. 이날 자리에는 류지현 감독을 비롯해 박종태 한화 이글스 대표이사, 석장현 신임 단장, 선수단 대표로 주장 채은성, 투수조장 류현진이 참가했다.

류 감독은 4년 만에 KBO리그 감독으로 돌아왔다. 류 감독은 2021~2022년 LG 트윈스를 지휘하며 2시즌 모두 포스트시즌 진출을 이끌었다. 특히 2022년엔 LG 구단 최다승인 87승(2무55패)을 기록했다. 정규시즌을 2위로 마치면서 최고의 시즌을 보냈지만, 플레이오프 탈락으로 한국시리즈 진출에 실패하며 재계약을 하지 못했다.

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지난해 1월 국가대표팀 감독으로 선임된 류 감독은 굵직한 성과를 냈다. 2026 WBC 8강 진출, 나고야-아이치 아시안게임 금메달 등을 일궈내며 지도력을 입증했다.

한화는 "류 감독이 구단이 목표로 하는 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 달성할 적임자라고 판단해 지휘봉을 맡겼다"고 설명했다.

16일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스 류지현 신임감독 취임식이 열렸다. 대전 볼파크에서 한화 유니폼을 입고 포즈를 취하는 류지현 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.16/

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류 감독은 "굉장히 설레는 마음으로 대전에 왔다. 관심있고 좋아했던 팀이다. 명문 구단에서 기회를 줘서 감사한 마음으로 이 자리에 섰다. 감독으로서 책임을 다하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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구체적인 연락을 나눴던 시점에 대해 류 감독은 "아시안게임 끝나고 돌아와서 첫 번째 연락을 받았다. 다음날 전체적인 의사 정도의 여러가지 이야기를 나눴다. 두 번째는 한화 이글스의 페넌트레이스 마지막 경기가 10일이었는데 그 이후에 만났을 때 이야기를 했다. 그리고 13일에 계약하게 됐다"고 말했다.

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결정한 배경에 대해서는 "궁합이 맞을 것 같다는 생각을 이전부터 하고 있었다. 대표팀 감독생활을 하면서 관중석 중앙에서 경기를 많이 봤다. 선수들의 움직임도 살필수 있었다. 한화 팬들의 열광적인 모습도 근거리에서 느낄 수 있었다. 자연스럽게 느껴졌던 부분과 내가 만약에 한화 구단에서 기회를 준다면 깊게는 아니지만 생각했던 부분도 있었다"라며 "이 선수들과 호흡을 맞춘다면 좋은 야구를 할 수 있겠다. 기대를 할 수 있었다. 결정한 큰 계기가 됐다"고 설명했다.

류 감독은 "한화 팬들의 열정적인 모습을 봤다. 경기 후반 '최강 한화'를 외치는 그 모습은 나에게 크게 다가왔다. 이기거나 지거나 한결같이 하는데 '최강한화'를 외칠 때 자부심을 느낄 수 있도록 하겠다. 경기를 보고 돌아갈 때 행복한 마음을 느낄 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

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대전=이종서기자 bellstop@sportschosun.com