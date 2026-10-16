'LG 대호재' 클로저 결국 돌아왔다! 신민재도 정상 합류…톨허스트-네일 격돌 [공식발표]

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회 마운드에 오른 LG 마무리 손주영. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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[스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스의 마무리투수가 돌아왔다.

LG와 KIA 타이거즈는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 포스트시즌 준플레이오프 1차전을 치른다.

하루 전인 16일 경기에 출전할 엔트리가 발표됐다.

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LG는 마무리투수 손주영이 합류했다. 손주영은 47경기에서 출전해 1승2패 31세이브 평균자책점 3.22를 기록했다. 그러나 두산 베어스와의 와일드카드 결정전을 앞두고 목 디스크 증세를 호소했고, 결국 엔트리 합류가 불발됐다.

염경엽 LG 감독은 '집단 마무리 체제'를 선언했고, 두산과의 경기에서는 선발 카라스코(6이닝 1실점)에 이어 케네디(1이닝 무실점)-김진수(1이닝 무실점)-이우찬(1이닝 무실점)-김강률(1이닝 무실점) 순으로 투수를 기용해 승리를 잡았다.

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손주영이 돌아오면서 LG는 투수 운영에 조금 더 숨통이 트일 수 있게 됐다. 아울러 와일드카드 결정전에서 햄스트링 통증이 생겼던 신민재도 정상적으로 합류하게 됐다.

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한편 LG와 KIA는 17일 선발투수로 톨허스트와 네일을 각각 예고했다.

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LG 톨허스트는 올 시즌 30경기에서 12승11패 평균자책점 4.24를 기록했다. KIA를 상대로는 5경기에 나와 1승3패 평균자책점 6.20으로 다소 어려움을 겪었다.

KIA 네일은 13승7패 평균자책점 3.49를 기록한 가운데 LG를 상대로는 3경기에 출전해 1승1패 평균자책점 4.58의 성적을 남겼다.

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5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 선발 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 네일. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

▲ KIA 타이거즈 준PO 엔트리

투수: 곽도규 김태형 조상우 올러 네일 황동하 이태양 이의리 김범수 전상현 양현종 정해영 시라카와 성영탁

포수: 주효상 한준수 김태군

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내야수: 박민 김선빈 김도영 정현창 김규성 하주석 이호연

외야수: 박정우 박재현 카스트로 김호령 김민규 나성범

▲LG 트윈스 준PO 엔트리

투수: 임찬규 우강훈 이우찬 손주영 톨허스트 이정용 김강률 김진수 김윤식 장현식 박시원 카라스코 김영우 케네디

포수: 박동원 이주헌

내야수: 문보경 신민재 구본혁 이영빈 오지환 오스틴 천성호 문정빈

외야수: 최원영 문성주 박해민 홍창기 이재원 송찬의

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com