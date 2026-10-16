'최종 확정' KIA, 왜 이범호 끝까지 고민했나…"좋은 애들 한두 명만 더 있었으면 좋겠는데"[광주 현장]

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "우타자들이 컨디션 좋은 애들이 한두 명만 더 있었으면 좋겠다 싶은데…."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 16일 광주기아챔피언스필드에서 준플레이오프 대비 마지막 훈련을 이끌었다. KIA는 17일 4위팀 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전을 치른다.

훈련이 진행되는 사이 KIA의 준플레이오프 엔트리가 발표됐다. KIA가 전날 발표한 2026 울산-KBO Fall League(폴 리그) 출전 선수 명단에 내야수 변우혁 황대인, 투수 최지민 한재승 등이 이름을 포스트시즌 엔트리 탈락을 예고했다.

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변우혁과 황대인은 이 감독이 우타자 대타 상황을 고려해 정규시즌 막바지까지 1군 엔트리에 뒀지만, 두 선수 모두 반전을 기대할 결과를 내지 못했다.

이 감독은 "우선 가장 컨디션 좋은 선수들로만 짠 것 같다. 우타자들이 컨디션 좋은 애들이 한두 명만 더 있었으면 좋겠다 싶은데, 우타자들이 그렇게 컨디션 좋은 애들이 없어서 아무래도 좌타자들이 조금 많은 게 걸리긴 한다"며 엔트리를 짜는 과정에서 꽤 고민한 이유를 밝혔다.

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KIA는 1차전 선발투수로 제임스 네일을 낙점했다. 2차전 선발투수는 자동으로 아담 올러다. 올해 LG 상대 성적은 올러가 훨씬 좋지만, 포스트시즌 경험이 있는 네일을 1차전에 쓰기로 했다.

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12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 네일이 공을 건네받으며 미소짓고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 올러. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

이 감독은 "네일이 한국시리즈 1차전에도 던져봤고, 이겨야 하는 경기에서 네일이 버티는 능력이 조금 더 좋은 것 같았다. 구위는 올러가 더 좋을지 모르겠지만, 큰 경기를 하면 아무래도 긴장해서 변화가 많은 공을 때리기가 조금 더 어렵다고 생각한다. 올러는 포스트시즌 경기에 아직 안 던져봤고, 네일은 한국시리즈 1차전 경험이 있어 크게 고민하지 않았다. LG 상대로도 평균자책점은 올러가 더 좋지만, 네일 공을 LG가 근래 쳐본 지도 조금 됐고, 네일로 가는 게 확률이 더 높지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

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LG는 정규시즌 막바지 KIA와 3위 싸움이 걸린 4경기에서 모두 패했지만, 역시 강팀은 강팀이었다. LG는 지난 14일 잠실에서 열린 두산 베어스와 와일드카드 결정 1차전에서 4대1로 승리해 단판에 시리즈를 끝냈다.

두산은 리그 최고 에이스 곽빈을 내세웠지만, 곽빈이 1회 시작부터 오스틴 딘에게 선취 투런포를 허용하면서 끌려가는 경기를 했다. 두산이 경기 흐름을 바꾸기에는 전반적으로 실수가 많았다.

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이 감독은 "LG가 확실히 선수들이 큰 경기를 많이 해봐서 두산에서는 보이지 않는 실수들이 점수를 안 줘야 하는 타이밍에 나오다 보니까 조금 어려운 경기를 한 것 같다. 아무래도 곽빈을 공략해서 LG가 초반에 2점을 홈런으로 내니까 다음부터는 확실히 두산이 급해지더라. 타자들이 점수를 내야 한다는 생각에 공격적으로 나가니까 카라스코(LG 선발)가 공을 많이 안 던지고도 긴 이닝을 던졌던 것 같다. 우리도 (박)재현이나 젊은 선수들이 큰 경기를 많이 안 해봐다. (박)정우도 그런 경기는 안 해봐서 신경이 쓰인다"며 실수를 경계했다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 박재현이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

◇KIA 준플레이오프 엔트리

투수(14명)

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곽도규 김태형 조상우 올러 네일 황동하 이태양 이의리 김범수 전상현 양현종 정해영 시라카와 성영탁

포수(3명)

주효상 한준수 김태군

내야수(7명)

박민 김선빈 김도영 정현창 김규성 하주석 이호연

외야수(6명)

박정우 박재현 카스트로 김호령 김민규 나성범

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com