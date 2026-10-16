'염경엽 특급 경계?' KIA 슈퍼스타 반응은 이랬다…"별 생각 안 했어요, 모든 팀이 나한테 안 맞으려 하니까"

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 4회 LG 이재원 직석타를 처리한 KIA 3루수 김도영이 손가락 쪽 불편함을 호소하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "사실 별 상각 안 했어요. 시즌 중에도 모든 팀이 나한테 안 맞으려고 하기 때문에…."

슈퍼스타다운 답변이다. KIA 타이거즈 김도영이 염경엽 LG 트윈스 감독의 특급 경계에 덤덤한 반응을 보였다. 항상 모든 팀이 자신을 경계하기 때문에 준플레이오프에 만나는 LG라고 다를 게 없다는 것.

김도영은 16일 광주기아챔피언스필드에서 취재진과 만나 "시즌 중에도 모든 팀이 나한테 안 맞으려고 하기 때문에 별로 생각은 따로 없었다. 나 말고도 좋은 선수들이 많다. (염경엽 감독의) 인터뷰를 보고 오히려 동료들이 듬직하다는 생각이 들었다. 나 말고도 카스트로도 있고, 선배님들이 다 계시기 때문에 오히려 내가 부담감을 내려놓고 해도 되겠다는 생각을 했다"고 솔직하게 답했다.

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KIA는 17일 광주에서 LG와 준플레이오프 1차전을 치른다. KIA는 정규시즌 막바지 LG와 치열한 3위 싸움을 펼치는 과정에서 4전 전승을 거뒀다. KIA는 지난 12일 LG와 정규시즌 최종전까지 4대2로 이겼는데, 8회에 터진 김도영의 결승 투런포가 극적이었다. 시즌 45호포이자 개인 통산 100홈런. 단독 홈런왕 확정과 함께 KIA의 준플레이오프 직행을 확정한 엄청난 한 방이었다.

KIA 베테랑 투수 양현종은 당시 "내가 등판하는 경기에 (김)도영이가 정말 잘해 주고 있다. 정말 말이 필요 없는 슈퍼스타라는 생각이 들었다. 팀 3위를 만드는 홈런이자, 홈런왕, 통산 100호 홈런 모든 것을 결정짓는 한방이었다. 전 타석의 결과와 상관없이 차분하게 투수들을 이겨내는 모습을 보는 것이 뿌듯하고 대견하다. 내년과 내후년이 더욱 기대되는 선수이고, 더 큰 선수로 성장했으면 좋겠다"고 했다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 5회 LG 톨허스트 상대 헛스윙 후 허탈해하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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KIA 주장 나성범은 "항상 중요한 경기가 우리는 올해 되게 많았던 것 같다. 그런데 도영이가 그럴 때마다 중요한 홈런들도 많이 쳤고, 중요한 안타들도 많이 쳤다고 생각한다. 그래서 슈퍼스타가 그냥 슈퍼스타가 아닌 것 같다. 후배지만 정말 멋있다"고 인정했다.

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슈퍼스타는 여전히 목이 마르다.

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김도영은 "그때(45호포 친 순간)는 사실 나도 신기하고 기분이 좋았다. 이제는 더더욱 중요한 상황이 올 테니까. 그때(포스트시즌) 쳐서 슈퍼스타라는 것을 인정받고 싶은 느낌이다. 동료들이 인정해 주는 것은 감사한 일이다. 사실 후반에 결정적인 홈런을 많이 쳐서 그런 것 같은데, 아직 사실 부족하다 느낀다"고 했다.

LG는 물론 김도영의 홈런을 최우선으로 막아야 하지만, 출루 자체를 시켜서는 안 된다. 일단 나가면 뛸 준비가 됐기 때문. 1루에만 나가도 후속타 하나면 3루 또는 홈까지 갈 수 있는 게 김도영이다.

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김도영은 "내 위치상 결정적일 때만 하면 된다고 생각하는데, 지금은 단기전이라 조금 더 초반부터 타석에서 집중해서 주자가 없더라도 내가 출루해서 그런 상황을 만들어야 할 것 같다"고 의욕을 보였다.

준플레이오프 대비 마지막 훈련을 마친 김도영은 오늘도 평화의 소녀상을 찾을 예정이다. 평화의 소녀상은 일본군 위안부 피해의 역사를 기억하는 동시에 평화를 염원하는 상징물이다. 김도영은 LG와 최종전을 앞두고 밤에 산책하다 평화의 소녀상에서 소원을 빌었는데, 효과를 봤다.

김도영은 "오늘은 기도하는 것보다는 감사하다고 말씀드리고 싶다. 여기까지 안 다치고 오게 해 주셔서 감사하다고 하고 싶다"며 미소를 지었다.

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30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이범호 감독과 김도영이 타격 훈련을 지켜보며 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com