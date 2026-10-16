'PS 좌절' NC의 2027시즌은 시작됐다…구창모 김형준 김휘집 등 주전 포함 CAMP1 진행

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, NC가 김형준의 끝내기 밀어내기 볼넷으로 3대2 승리를 거두었다. 승리의 기쁨을 나누는 이호준 감독과 선수들의 모습. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

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[스포츠조선 이종서 기자] 가을야구 진출에 실패한 NC 다이노스가 곧바로 2027년 시즌을 준비한다.

NC는 16일 '2027시즌 경쟁력 강화를 위한 첫 단계에 나선다. NC는 18일부터 11월23일까지 창원과 일본 오키나와에서 CAMP 1을 진행한다'고 발표했다,

NC는 2018년부터 마무리캠프를 'CAMP 1'으로 불렀다. 시즌 종료 후 지나간 시즌을 마무리하는 데 그치지 않고 다음 시즌을 준비한다는 의미를 담고 있다.

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NC는 이번 캠프를 통해 선수단의 기술 완성도를 높이고, 젊은 유망주들의 성장을 끌어올려 전체적인 선수단 뎁스를 한층 강화한다는 목표다.

이번 CAMP 1은 훈련 장소를 나누어 진행한다. 18일부터 11월 2일까지는 투수와 야수 모두 창원NC파크 및 마산야구장에서 훈련한다. 구창모 김형준 김휘집 이우성 등 22명은 창원NC파크에서, 나머지 선수들은 마산야구장에서 일정을 소화한다.

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이어 11월 3일부터는 야수진은 일본 오키나와 기노자손 야구장으로 이동해 마무리 훈련을 이어가며 투수진은 창원에 남아 훈련을 지속한다.

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이호준 NC 감독은 "이번 CAMP 1에서는 젊은 선수들의 성장을 이끌고 팀 전체의 경쟁력을 높이는 데 중점을 두겠다. 선수단 모두 훈련을 통해 기량을 한층 끌어올려 2027시즌에는 경쟁력 있는 모습을 보여드리겠다"라고 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com