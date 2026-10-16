믿을 수가 없다 0대2 0대1 0대4, 1~3차전 영봉패 한신 벼랑 끝, 1위팀이 하극상 시리즈 희생양 되나

한신 타이거즈 타선이 포스트시즌에 차갑게 식었다. 요코하마와 CS 파이널 스테이지에서 3경기 연속 무득점에 그쳤다. 3번 모리시타의 정규시즌 타격 훔련 모습. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

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0대2, 0대1, 0대4.

또 거짓말같은 일이 벌어졌다. 센트럴리그 최강 화력을 자랑하는 한신 타이거즈가 3경기 연속 무득점에 그쳤다. 재팬시리즈 진출권이 달린 클라이맥스시리즈(CS) 파이널 스테이지에서 요코하마 베이스타즈에 3연속 영봉패를 당했다. 리그 1위팀에 주어지는 어드밴티지 1승을 안고 시작해 1승3패가 됐다. 1경기만 내주면 가을야구 끝이다.

정규시즌과 포스트시즌이 이렇게 다르다. 79승2무62패, 승률 0.560. 한신은 요미우리 자이언츠를 2.5경기차로 제치고 2년 연속 리그 정상에 올랐다. 요코하마는 한신에 7.5경기 뒤진 3위(71승3무69패)를 했다. 후반기에 약진해 승률 5할을 겨우 넘었다. 양 팀의 전력차가 분명해 보였다.

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그런데 변수 하나가 있었다. 요코하마는 가을야구, 단기전에 매우 강하다. 퍼스트 스테이지에서 요미우리에 2연승을 거두고 올라왔다. 후반기에 상승세를 타더니 무서운 기세를 이어간다. 1위 한신까지 벼랑 끝으로 몰았다. 요코하마는 2년 전인 2024년, 센트럴리그 3위로 출발해 재팬시리즈 우승까지 했다.

16일 효고현 니시노미야 고시엔구장에서 열린 3차전. 요코하마가 초반부터 흐름을 끌어왔다. 3회초 1사 2,3루에서 3번 사노 게이타가 선제 3점 홈런을 때렸다. 3-0. 한신 선발 사이키 히로토의 시속 150km 패스트볼을 받아쳤다. 사이키는 올해 센트럴리그 탈삼진왕이다.

3회 결승 3점 홈런을 터트린 사노. 요코하마는 한신과 CS 파이널 스테이지에서 홈런 2개로 4대0 영봉승을 거뒀다. 1~3차전을 모두 영봉으로 쓸어 담았다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

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3-0으로 앞선 8회초, 홈런으로 쐐기를 박았다. 2번 마키 슈고가 선두타자로 나서 1점 홈런을 쳤다. 4대0 승리를 확인하는 축포. 요코하마 타선은 10안타를 몰아쳤다. 마운드도 강력했다. 선발 가타야마 히로미가 7이닝 무실점 호투를 하고 구원투수 2명이 1이닝씩 책임졌다. 투타 완승이다.

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매 경기 홈런으로 상대를 압도했다. 마키는 15일 파이널 스테이지 2차전에서 8회초 결승 홈런을 터트렸다. 요미우리와 퍼스트 스테이지에선 1~2차전 연속 홈런을 쳤다. 포스트시즌 5경기에서 4홈런을 기록했다. 사노도 지난 13일 열린 파이널 스테이지 1차전 때 대포를 가동했다. 정규시즌에선 양 팀이 나란히 125홈런을 쳐 공동 1위를 했다.

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한신 타선 타격 사이클이 바닥이다. 전날 열린 2차전에 이어 2안타로 묶였다. 막강 중심타선까지 정상적으로 가동하지 못한다. 4번 타자이자 타율-홈런-타점 '3관왕' 사토 데루아키는 부상으로 이틀 연속 벤치를 지켰다. 오른발이 안 좋은 3번 모리시타 쇼타는 7회말 대타로 나와 외야 뜬공으로 물러났다.

한신은 1~3차전에서 팀 타율 0.121(91타수 11안타)을 기록했다. 아무리 변수가 많은 단기전이라고 납득하기 어려운 1위 팀의 부진이다.

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소프트뱅크가 3년 연속 니혼햄을 누르고 재팬시리즈에 진출햇다. 지난해 재팬시리즈에서 우승이 확정된 직후 환호하고있는 소프트뱅크 선수들. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

퍼시픽리그는 파이널 스테이지가 3경기로 끝났다. 1위 소프트뱅크 호크스가 3위 니혼햄 파이터스에 3연승(승차에 따른 어드밴티지 2승 포함 5승)을 거두고, 재팬시리즈에 진출했다. 재팬시리즈 2연속 우승의 기회를 잡았다. 니혼햄은 2024년부터 3년 연속으로 소프트뱅크에 파이널 스테이지에서 패했다.

민창기 기자