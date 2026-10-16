'NPB스카우트까지 출몰' 진짜 일본 가는 것 아냐?…"우승 트로피 들고 말하겠다" 속내는?

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 실점 위기를 넘긴 스기모토가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 스기모토가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[수원=스포츠조선 고재완 기자] "사실 저는 우승하기 위해 한국, 그리고 KT 위즈에 왔습니다. 제 머릿속에는 오직 한국시리즈 우승 트로피를 들어 올리는 것뿐입니다."

일본 독립리그의 이름 없는 투수에서 정규시즌 챔피언 KT 위즈의 '특급 필승조'로, 영화보다 더 영화 같은 '인생 역전 드라마'를 써 내려간 스기모토 코우키(26)가 가을의 가장 높은 무대인 한국시리즈를 앞두고 가슴 벅찬 소회와 단단한 출사표를 던졌다.

지난 12일 수원KT위즈파크에는 일본 프로야구 요코하마 DeNA 베이스타스 스카우트진이 직접 방문해 스기모토의 투구를 현장 체크하는 등 일본 현지 복귀와 드래프트 지명 가능성이 뜨겁게 떠오르고 있다. 하지만 스기모토는 오직 팀의 '통합 우승(V2)'을 향해 고정돼 있었다.

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스기모토는 프로 무대에서 정상을 밟아본 적이 없다. 일본 시절 지방 아마추어 대회에서 우승을 경험한 것이 전부였다. 그랬던 그가 KBO리그 최강의 전력을 자랑하는 KT 위즈의 부름을 받고 날아와 마침내 정규시즌 1위의 주역이 됐다.

스기모토는 "과거 지방 대회에서 우승한 적은 있지만, 프로 레벨의 이렇게 큰 대회에서 우승을 앞둔 것은 야구 인생 처음"이라며 "사실 우승이라는 목표를 이루기 위해 KT에 왔기 때문에, 정규시즌 우승이라는 첫 번째 목표가 달성돼 정말 기쁘다"라며 활짝 웃었다.

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한국에서 보낸 1년은 결코 탄탄대로만은 아니었다. 특히 올 시즌 KBO리그에 전격 도입된 로봇 심판, 즉 자동투구판정시스템(ABS)은 일본 독립리그 출신인 그에게 거대한 벽과 같았다.

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스기모토는 "일본 야구와 한국 야구는 확실히 달랐다. 여러 부분에서 차이가 있었지만, 특히 ABS 존이 일본과 많이 달라서 시즌 초반에는 정말 어려운 시기를 보냈다"라고 털어놓았다.

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부진의 늪에 빠질 때마다 스기모토를 구한 것은 뼈를 깎는 분석과 훈련이었다. 그는 "성적이 좋지 않을 때는 나 자신에게 명확한 과제가 생겼다고 생각했다. 연습을 통해 그 과제들을 하나하나 깨뜨려 나가며 슬럼프를 극복했다"라고 설명했다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 8회초 등판한 스기모토가 2실점 후 무사 1, 2루에서 교체되고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

한국에 와서 무엇이 가장 업그레이드됐느냐는 질문에 스기모토는 단순한 기술 이상의 것을 꼽았다. "한국에 와서 직구 구속도 많이 빨라졌고, 변화구의 각도도 훨씬 날카로워졌다. 하지만 그 무엇보다 가장 크게 달라진 점은 '나 자신을 객관적으로 바라볼 수 있게 된 것'이다. 내 공의 궤적을 객관적으로 분석하고, 타자의 장단점에 맞춰 '어떤 볼 배합과 구종으로 승부해야 삼진을 잡을 수 있는가'를 스스로 공부하고 연구하게 됐다. 그것이 나에게 가장 큰 발전이다."

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이강철 감독이 시즌 내내 칭찬했던 '스기모토의 피치 디자인'의 비결도 공개했다. 사령탑의 세심한 원포인트 레슨과 KT 베테랑 포수·투수 선배들의 든든한 조언이 합작한 결과였다.

스기모토는 "감독님께서는 제게 피치 디자인을 직접 강요하시기보다는 투구 폼에서 흐트러진 부분을 정확하게 짚어 교정해 주셨다"라며 "피치 디자인의 경우, 팀 전력분석 데이터와 함께 포수 선배님들, 투수 선배들이 많은 도움을 주셨다. 선배들과 대화하며 타자 연구를 치열하게 했던 것이 큰 공부가 됐다"라고 감사를 표했다.

올시즌 1승2패25홀드 평균자책점(ERA) 5.90. 표면에 드러나는 성적은 눈에 띄지 않을 수 있지만 내실있는 피칭을 선보였다. 7월 ERA 1.38의 짠물 피칭으로 팀의 선두 질주에 힘을 보탰다.

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4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

일본 드래프트 미지명과 독립리그를 거쳐 KBO리그 최고 불펜으로 우뚝 선 여정에 대해 그는 "야구가 풀리지 않아 좌절했던 날도 정말 많았다. 하지만 올 시즌 기술적으로나 정신적으로 엄청난 성장을 이뤄냈다"라며 "분명 제 야구 인생에서 가장 큰 전환점이 된 시즌이다. 다만 아직 한국시리즈가 시작되지 않은 만큼, 방심하지 않고 마지막 순간까지 제 몫을 해내겠다"라고 목소리에 힘을 줬다.

정규시즌에서의 눈부신 활약과 7월 MVP 후보 등록 소식에 일본 열도 역시 들썩였다. 실제로 10월 말로 예정된 일본 프로야구 신인 드래프트에서 '역수출 지명' 가능성까지 진지하게 점쳐지는 분위기다.

하지만 스기모토는 빅리그나 NPB 복귀에 대한 욕심을 철저히 내려놓고 있었다. 스기모토는 "드래프트에서 지명이 될지 안 될지는 제가 결정할 수 있는 부분이 아니다"라며 "지명에 관한 것은 한국시리즈가 다 끝난 뒤에나 찾아올 일이다. 지금 내 머릿속에 있는 단 하나의 생각은 KT 동료들과 함께 한국시리즈에서 우승하는 것뿐"이라고 잘라 말했다.

이름 없는 독립리거의 설움을 딛고 마법사 군단의 가장 든든한 불펜으로 우뚝 선 스기모토가 한국시리즈에선 또 어떤 모습을 보일지 관심이 모아지고 있다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

고재완 기자 star77@sportschosun.com