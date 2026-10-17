[오피셜]김혜성 빠진 LAD '스리핏' 좌절, 경쟁자 '대오열' 은퇴 선언…"다저스가 내 인생 바꿔 놨어"

사진=베이스볼 플레이

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[스포츠조선 강우진 기자]김혜성을 로스터에 제외한 LA 다저스가 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 충격적인 탈락을 경험했다. '스리핏' 도전이 물거품이 되자마자 이번 시즌 김혜성과 출전 기회를 두고 경쟁했던 미겔 로하스가 은퇴를 발표했다.

LA 타임스는 16일(한국시각) '다저스의 베테랑 내야수 로하스가 NLCS에서 밀워키 브루어스에 패배를 당한 직후 은퇴를 발표했다'며 '로하스는 선수 육성 부문에서 다저스와 함께할 예정'이라고 보도했다.

EPA연합뉴스

로하스는 은퇴를 발표하며 "이곳에서 보낸 지난 4년은 정말 많은 일이 있었던 시간이었다"며 "2014년에 이곳에서 메이저리그 데뷔전을 치른 것은 내 인생을 바꿔놓았다"고 말했다.

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로하스는 이제 다저스에서 선수 생활 이후의 커리어를 시작한다. 선수 육성 부문에서 일하면서 최종적으로는 감독 자리에 오르기를 희망하고 있다. 로하스는 다저스와 마이애미 말린스에서 활약하며 13년의 선수 생활을 지냈다. 통산 타율은 0.260이며, 월드시리즈(WS) 우승을 두번 경험했다.

프레디 프리먼은 로하스에 대해 "그는 로하스라는 이름이 오랫동안 회자될 만한 유산을 만들었다"며 "구단의 정말 많은 사람에게 영향을 줬다. 그에게 세 번째 우승 반지를 안겨줄 수 있었다면 좋았을 것"이라고 아쉬움을 드러냈다.

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로하스는 2014년 다저스에서 메이저리그에 데뷔한 뒤 트레이드로 마이애미에 합류했다. 이후 그는 마이애미에서 8시즌을 뛰었다. 그리고 2023년 다저스는 다시 로하스를 트레이드로 데려왔다. 로하스는 다저스가 2년 연속 WS 우승을 차지하는 데 중요한 역할을 했다. 특히 2025년 월드시리즈 7차전에서 홈런을 터뜨리며 다저스의 우승을 지켜내는 데 결정적으로 기여했다.

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로하스는 선수로서 마지막 시즌에도 자신의 역할에 최선을 다했다. 그는 2026 정규시즌 107경기에 출전해 타율 0.267, 60안타, 4홈런, 23타점을 기록했다. 출루율은 0.312, 장타율은 0.391로 OPS는 0.703이었다. 내야수 김혜성과 알렉스 프리랜드가 강등과 콜업을 오갈때 로하스는 꿋꿋이 팀에 남아 데이브 로버츠 다저스 감독의 선택을 받았다. 로하스가 선수 생활의 마지막을 우승으로 장식했다면 더할 나위 없이 좋았겠지만, 스리핏의 꿈은 결국 좌절됐다. 이제 그는 선수로서의 아쉬움을 뒤로하고 조금 다른 방식으로 다저스에서의 생활을 시작한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com