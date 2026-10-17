"PS 탈락했다고 관중들한테 인사도 안하네" 비난 폭격, 3연패 충격 그렇게 컸나

사진=니혼햄 파이터스 공식 SNS 계정

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[스포츠조선 나유리 기자]클라이막스 시리즈에서 3연패로 탈락한 니혼햄 파이터스가 패배 후 관중석에 인사도 하지 않고 떠나 팬들의 비난을 받고 있다.

일본프로야구(NPB) 니혼햄은 16일 일본 후쿠오카 미즈호 PayPay돔에서 열린 후쿠오카 소프트뱅크 호크스와의 퍼시픽리그 클라이막스 시리즈 파이널스테이지 3차전에서 2대6으로 완패를 당했다. 정규리그 우승팀인 소프트뱅크에게 2승 어드밴티지가 있었기 때문에, 니혼햄은 무승 5패로 탈락을 확정했다. 소프트뱅크는 이날 승리로 일본시리즈에 진출했다.

특히 니혼햄은 이번 시리즈에서 단 1승도 거두지 못한 것이 충격이었다. 앞선 시리즈에서 세이부 라이온즈에 2승1패를 기록하고 파이널시리즈에 진출했던 니혼햄은 하필 '최강자' 소프트뱅크를 일본시리즈로 가는 길목에서 만났다. 정규시즌에서도 소프트뱅크를 상대로 5승2무18패로 극도로 약한 모습을 보였던 니혼햄은 또 한번 '천적'을 넘지 못했다.

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문제는 그 다음이었다. 니혼햄은 후쿠오카 원정에서 열린 3차전이 끝난 후 선수단 전체를 비롯해 그 누구도 관중석 인사를 하지 않고 그대로 더그아웃에서 짐을 싸서 떠났다. 보통 어느 리그에서든 경기에서 패배한 팀도 선수단 전체가 그라운드에 나와 팀 응원석을 향해 고개를 숙여 인사를 한 후 떠난다.

원정이라고 다르지는 않다. 이날 니혼햄이 후쿠오카 원정에서 경기를 치렀고, 실제로 대다수의 관중들이 소프트뱅크를 응원하는 팬들이었다. 하지만 원정 응원석 부근에 분명히 니혼햄팬들이 자리하고 있었지만, 경기가 끝난 후 아무도 인사를 하지 않고 그대로 자리를 떴다. 특히 니혼햄이 포스트시즌 마지막 경기에서 탈락한 후 관중들에게 인사를 안한 것은 올해가 처음이 아니다. 니혼햄 공식 SNS 계정에도 일부 팬들이 "매년 생각하고 있는데, 왜 클라이막스시리즈에서 지면 마지막 인사를 안하고 들어가는지 모르겠다"는 비판을 하고 있다.

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소프트뱅크와 만날 때마다 무참하게 지는 것 자체가 답답한데, 원정까지 응원을 와준 팬들에게 인사하는 마지막 예의조차 차리지 않으니 분명 비난을 들을만한 부분이다.

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일본 매체 '스포르팅뉴스'도 이 부분을 지적하며 팬들의 목소리를 실었다. 니혼햄팬들은 "팬들에게 인사도 하지 않았다, 관객들에게 인사는 하러 와야하는 것 아니냐", "코칭스태프나 선수들이 응원석에 인사라도 해야 하는 것 아닌가", "팬들이 너무 안쓰럽다"는 글들이 이어지고 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com