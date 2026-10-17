우승 캡틴 경계 1순위는? "LG 우승 경험+가을야구 잘하니까…단기전은 모른다" [인터뷰]

KT 캡틴 장성우. 김영록 기자

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. LG가 4대1로 승리하며 준플레이오프에 진출했다.와일드카드 1차전 MVP 오스틴이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 김영록 기자] "두산(베어스)도 정말 잘하는 팀인데, 가을야구 오니까 역시 LG가 잘하더라. 워낙 잘하고, 상대하기 까다롭고, 우승 경험도 풍부한 선수들이라서…"

KT 위즈의 '우승 캡틴' 장성우가 최근 3년간 2번의 우승을 차지한 LG 트윈스를 향해 경계심을 숨기지 않았다.

최근 수원에서 만난 장성우는 "와일드카드전은 집에서 봤다. 작년에 첫 주장을 맡고 가을야구에 가지 못해 아쉬움이 컸는데, 올해는 기다리는 입장이 됐다"고 돌아봤다.

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이어 "두산도 워낙 강팀인데, LG는 역시 최근 몇년간 꾸준히 좋은 성적을 내고 있고, 선수들도 큰 기복 없이 꾸준하게 잘하는 선수들"이라고 덧붙였다.

"올해 정규시즌처럼 일이 좀 안 풀리는 시즌도 있기 마련이다. LG가 올해 부상도 많았고, 지난 몇번의 시즌 워낙 잘하지 않았나. 그러다보니 난 LG가 가장 경계해야할 팀인 것 같다. 다 우승해본 선수들이라서, 단기전엔 전혀 다른 퍼포먼스를 보여줄 수 있다."

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장성우는 "2021년 우승 때는 정규시즌 1위 결정전까지 했었고, 시즌 막판까지 정말 힘들었다. 올해는 결정이 미리 나서 몸도 마음도 좀더 편한 것 같다"면서 "원래 나는 잘 아프지 않는 선수인데, 올해 너무 많이 아파서 쉰 게 아쉽다. 그래도 우승해서 기분은 좋다"고 돌아봤다.

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"매년 가을야구 가는 팀이었는데, 작년에 내가 첫 주장 맡자마자 가을야구를 못갔다. 사실 팀 성적은 그 전보다 좋았는데, 내가 주장이 되자마자 못가니까 마음이 편치 않았다. 올해 그런 아쉬움을 털어내서 좋다."

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 5회 안타를 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 6회초 2사 2루 카라스코가 안재석을 중견수 플라이로 잡아내 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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장성우는 "나 말고도 (김)현수 형도 그렇고, (김)상수나 (허)경민이 같은 고참들이 많지 않나. 그러다보니 올해 (최)원준이도 그러던데 밖에서 볼 때랑 막상 안에 들어왔을 때랑 팀 분위기나 느낌이 많이 다르다"면서 "겉보기엔 자유분방해보이고 감독님도 잘해주시고 그럴 거 같아도 오히려 다른 팀보다 규율이 잘 잡혀있다. 소위 '튀는 선수'를 좋아하지 않는다. 꾸준한 성적의 비결이 아닐까"라고 덧붙였다.

특히 지난 2021년은 코로나 시즌이라 무관중, 제한관중으로 경기를 치렀다. 장성우는 "관중이 많으면 더 좋은 경기력이 나올거라 확신한다. 집중력도 더 커지고, 베스트 컨디션을 보여주는 선수가 더 많을 거다. 김현수 김상수 허경민, 우승 반지도 많지 않나. 이제 우규민 형만 끼면 된다"라는 말로 동료들에 대한 신뢰도 드러냈다.

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지난 정규시즌 막판 삼성 라이온즈전 미팅에 대해서는 "삼성은 한국시리즈에서 다시 만날 수도 있는 팀이니 신경써서 하라는 이야기를 했다. (최)원준에게만 갑자기 얘기한건 아니다"라며 "잘못한건 잘못한 거고, 원준이 스스로 억울한 부분도 있을 수 있다. 208안타 치고 2위라니 참…너무 열정이 넘치는 선수다보니 할 수 있는 실수라고 생각한다. 원준이가 또 볼보이도, 선배들한테도 다 사과하지 않았나. 큰일은 아니었다고 본다"고 덧붙였다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 안타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

"원준이는 후라도를 못 만났다고 하던데, 내가 만나서 이야기를 하고 왔다. 감독님이 괜히 내가 스퀴즈 번트 대서 원준이가 좋은 공도 못받고 욕먹은 거 같아 안타깝다 하시더라. 난 그러실 일 아니라고 봤다. 오히려 내부적으로 결속력이 강해진 계기가 될 것 같다."

장성우는 "나도 후반기 딱 들어오자마자 다쳐서 속상하고 욕심만 나고 마음이 앞섰다. 그래도 항상 1군과 동행하면서 선수들에게 마음 불편을 느낀 적은 없다"면서 "결국 스포츠는 2등보다는 1등이다. 시즌 80승을 선점하고, 정규시즌 우승을 한 팀의 한국시리즈 확률이 85%가 넘던데, 우리가 14~15%를 보태주는 팀이 되선 안된다. 정말 자존심 상하는 일"이라고 강조했다.

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KT와 플레이오프 승리팀이 맞붙을 한국시리즈는 다음달 2일 시작된다. KT는 2021년 이후 5년 만의 통합 우승에 도전한다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com