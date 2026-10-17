200안타 치고도 못받는 선수 나올까? 한화, 모든 포지션 후보 배출 → '최다' 10명도 3팀…KBO, 2026 골든글러브 후보 발표

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 롯데가 7대4로 승리했다. 이날 경기에서 211 안타 신기록을 달성하며 최다안타왕에 오른 레이예스가 기념구와 함께 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 최원준이 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회초 1사 만루 허인서가 2타점 적시타를 치고 2루까지 진루하며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 김영록 기자] KBO가 2026 골든글러브 후보를 발표했다. 힐리어드-최원준(이상 KT 위즈)-구자욱(삼성 라이온즈)-레이예스(롯데 자이언츠)가 격돌하는 외야수 부문이 최대 격전지로 평가된다.

2026 KBO 리그 골든글러브 후보는 총 79명이며, KBO 리그에서 포지션별 최고의 활약을 펼친 선수 10명만이 최종 수상의 영예를 누릴 수 있다.

골든글러브 후보 선정 기준은 투수의 경우 규정 이닝을 충족하거나 10승 이상, 30세이브, 30홀드 이상 중 한 가지 기준에 해당하면 된다. 포수와 야수는 해당 포지션에서 720이닝(팀 경기 수 X 5이닝) 이상 수비로 나선 모든 선수가 후보 명단에 오른다. 지명타자는 규정타석의 2/3인 297타석 이상을 지명타자로 타석에 들어서야만 후보 자격이 주어진다.

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KBO 정규시즌 개인 부문별 1위 선수는 자격요건에 관계없이 기준이 충족된 포지션의 후보로 자동 등록된다. 단, 타이틀홀더에 한해 여러 포지션 출전으로 어느 포지션에서도 수비이닝 기준을 충족하지 못했을 경우, 최다 수비이닝을 소화한 포지션의 후보가 된다. 수비이닝과 지명타자 타석을 비교해야 할 경우에는 각 해당 기준 대비 비율이 높은 포지션의 후보로 등록된다.

이와 같은 기준에 따라 투수 부문 25명, 포수 부문 7명, 1루수 부문 5명, 2루수 부문 6명, 3루수 부문 5명, 유격수 부문 7명, 외야수 부문 21명, 지명타자 부문 3명 등 총 79명이 후보로 선정됐다.

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한화가 모든 포지션에서 후보를 배출했다. LG, 삼성, KT는 가장 많은 10명의 선수를 후보 명단에 올렸다.

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2026 신한 SOL KBO 골든글러브 선정은 오늘(17일)부터 올 시즌 KBO 리그를 담당한 미디어 관계자들의 투표로 이뤄진다. KBO는 지난해부터 모든 후보가 공정하게 정규시즌 성적으로만 평가받을 수 있도록 하기 위해 투표 시점을 종전 한국시리즈 종료 후에서 준플레이오프 기간으로 조정했다.

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2026 KBO 골든글러브의 주인공은 오는 12월 8일(화) 서울 롯데호텔 월드에서 개최되는 골든글러브 시상식에서 공개된다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com