10년전 '역대 최초' 새 역사 썼던 KIA, 올해는 LG 꺾고 승리할까…10년만의 재회 '동상이몽' [SC포커스]

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 타격하는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] 10년만에 다시 만난 호랑이와 쌍둥이. 올해의 승자는 어느 쪽일까.

KIA 타이거즈와 LG 트윈스는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 프로야구 준플레이오프 1차전을 치른다.

KIA와 LG가 가을무대에서 만난 건 2016년 와일드카드결정전 이후 10년만이다.

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당시에는 LG가 KIA를 꺾고 준플레이오프에 진출했다. 하지만 KIA 역시 와일드카드결정전 1차전을 따내며 프로야구 역대 최초 와일드카드결정전 2차전을 성사시킨 주인공이기도 했다. 당시 LG는 임정우(3승8패28세이브, 평균자책점 3.82), KIA는 임창용(3승3패15세이브, 평균자책점 4.37)이 마무리투수였다.

1차전에서 KIA는 헥터가 7이닝 2실점(1자책)으로 호투하며 승리투수가 됐고, 고효준 윤석민이 홀드, 임창용이 세이브를 올렸다. LG는 데이비드 허프가 7이닝 4실점(2자책)으로 역투했지만 패전의 멍에를 썼다.

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KIA는 4회초 오지환의 실책으로 2점을 선취했고, 6회초 나지완의 희생플라이, 8회초 김주찬의 적시타로 착실하게 점수를 쌓았다. LG는 8회말 유강남의 안타와 고효준의 폭투로 2점을 따라붙는데 그쳤다.

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하지만 2차전, 그리고 최종 승자는 LG였다. 9회말까지 0-0 지옥의 투수전이 이어지던 경기는 9회말 1사 만루에서 김용의의 드라마 같은 희생플라이로 마무리됐다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 가을야구 진출을 확정 지은 KIA 타이거즈 이범호 감독이 출사표를 밝히고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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LG 류제국의 8이닝 무실점 6K 괴물투가 빛났다. 임정우가 9회를 마무리지었다. KIA는 양현종이 6이닝 무실점으로 역투했고, 윤석민에 이어 9회 임창용이 등판했지만 위기에 빠졌다. 결국 외국인 투수 지크가 등판했지만, 끝내기 희생플라이를 내주며 패배를 피하지 못했다. 패전투수는 임창용이었다.

당시 LG는 와일드카드전에서 불펜 소모를 최소화한 결과, 준플레이오프에서도 히어로즈를 꺾고 플레이오프까지 진출했다. 하지만 플레이오프에서 두산 베어스에 패했고, 두산이 그 해 우승의 주인공이 됐다. 공교롭게도 당시 히어로즈 사령탑이 염경엽 현 LG 감독이었다.

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이후 와일드카드 2차전이 열리기까진 2021년 키움이 두산을 꺾을 때까지 5년이 더 필요했다.

KIA는 이듬해인 2017년, 그리고 2024년 각각 한국시리즈 우승을 달성했다. LG 역시 2023년과 2025년 한국시리즈 우승을 차지하며 두 팀이 최근 3년간 우승 트로피를 양분했다.

이번 1차전에서 KIA는 제임스 네일, LG는 앤더스 톨허스트를 선발투수로 예고했다.

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5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 선발 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 5회초 투구를 무실점으로 마친 네일이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

네일은 올시즌 31경기 183이닝을 소화하며 13승7패 평균자책점 3.49를 기록했다. 하지만 LG전에선 썩 좋지 못했다. 3경기 17⅔이닝 1승1패 평균자책점 4.58에 그쳤다.

톨허스트는 03경기 163⅓이닝을 책임지며 12승11패 평균자책점 4.24를 기록했다. 하지만 KIA전에선 5경기 20⅓이닝 1승3패 평균자책점 6.20의 부진을 보였다.

KIA는 지난 정규시즌 최종전에서 김도영이 LG 고우석을 상대로 결승 투런포를 쏘아올리며 팀의 3위를 이끈 바 있다. 김도영은 그 기세를 이어갈 수 있을까. LG는 와일드카드결정전에서 두산 곽빈을 상대로 결승 선제 투런포를 터뜨린 오스틴 딘에 대한 기대가 크다.

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com