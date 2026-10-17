[속보] '전격 발표' KIA 준PO 선발 라인업 공개, '2번 김선빈-6번 김규성' 고심의 결과 이랬다

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 타격 훈련하는 KIA 김선빈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 기선 제압에 나설 선발 라인업을 발표했다.

KIA는 17일 광주기아챔피언스필드에서 열리는 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전에서 공격을 이끌 테이블세터 조합을 고심 끝에 결정했다. 1번타자 박재현-2번타자 김선빈이 중책을 맡았다.

KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김규성(2루수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

Advertisement

이범호 KIA 감독은 전날까지 라인업을 고심했다.

이 감독은 "(박)정우를 선발로 내면 1번과 2번이 키포인트가 될 것 같다. 정우를 선발로 안 내면 (박)재현이 다음에 (한)준수를 지명타자로 2번에 넣지 않을까 싶다. 중심 타선도 굉장히 중요한데, 1번과 2번이 (김)도영이랑 카스트로 앞에서 얼마나 나가 줘서 타점 찬스가 생기느냐가 관건일 것 같다. 주자가 모여 있어야 쉽게 승부를 들어가기도 어렵고, 확률적으로 칠 수 있는 능력을 지닌 친구들이니까 1번과 2번이 중요하다고 본다"고 밝혔다.

Advertisement

하지만 고민의 결과는 1번 박재현-2번 김선빈이었다. 김선빈의 노련한 플레이와 큰 경기 경험을 더 믿기로 한 것.

Advertisement

30일 창원 NC파크에서 열린 NC와 KIA의 경기. 타격하는 KIA 김규성. 창원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.30/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 네일. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

대신 김규성에게 6번타자 중책을 맡겼다. 김규성은 톨허스트 맞춤 카드로 봐도 된다. 7타수 5안타(7할1푼4리)로 매우 강했다.

Advertisement

선발투수는 에이스 제임스 네일이다. 올해 아담 올러가 LG 상대 성적이 더 좋긴 하지만, 큰 경기 경험에 더 무게를 뒀다. 정규시즌 막바지 페이스도 네일이 낫긴 했다. 네일은 2024년 한국시리즈 우승 당시 2경기에서 1승, 10⅔이닝, 평균자책점 2.53을 기록했다.

이 감독은 "네일이 한국시리즈 1차전에도 던져봤고, 이겨야 하는 경기에서 네일이 버티는 능력이 조금 더 좋은 것 같았다. 구위는 올러가 더 좋을지 모르겠지만, 큰 경기를 하면 아무래도 긴장해서 변화가 많은 공을 때리기가 조금 더 어렵다고 생각한다. 올러는 포스트시즌 경기에 아직 안 던져봤고, 네일은 한국시리즈 1차전 경험이 있어 크게 고민하지 않았다. LG 상대로도 평균자책점은 올러가 더 좋지만, 네일 공을 LG가 근래 쳐본 지도 조금 됐고, 네일로 가는 게 확률이 더 높지 않을까 생각한다"며 중요한 1차전을 잘 잡아 주길 기대했다.

Advertisement

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 선수들 훈련 지켜보는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com