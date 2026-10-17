우천순연→이동일 삭제된 '살인일정' 4연전 발생…월시 기다리는 밀워키만 '꿀일정?'

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[스포츠조선 고재완 기자] 가을야구의 명운을 바꿀 변수가 하늘에서 떨어졌다. 17일(이하 한국시각) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드에서 열릴 예정이었던 클리블랜드 가디언스와 탬파베이 레이스의 2026 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전4선승제) 4차전이 우천으로 순연됐다. 단 하루의 휴식이지만, 남은 시리즈 판도를 송두리째 뒤흔들 '나비효과'가 시작됐다.

경기가 하루씩 밀리면서 4차전은 18일, 5차전은 19일 같은 장소에서 열린다. 문제는 트로피카나 필드로 넘어가 치러지는 6차전(20일)과 7차전(21일) 일정이 그대로 유지된다는 점이다. 만약 시리즈가 7차전까지 이어질 경우, 양 팀은 '이동일 없는 4일 연속 경기'라는 살인적인 강행군을 치러야 한다. 과연 10월의 단비는 2승1패로 앞선 클리블랜드와 반격을 노리는 탬파베이 중 누구의 손을 들어줄까.

시리즈 전적 2승1패로 앞서 있는 클리블랜드 입장에서는 일단 '호재'에 가깝다는 분석이 지배적이다. 클리블랜드는 시카고 화이트삭스와의 디비전시리즈에서 5차전 끝장 승부까지 치르며 투수진 소모가 극심했다. ALCS 1~3차전에서도 접전을 벌이며 필승조의 피로도가 누적됐던 터라, 이번 비는 마운드에 완벽한 '산소호흡기' 역할을 해줬다.

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에이스와 주요 선발 자원들이 하루 더 휴식을 취하면서 정상 구위를 회복할 수 있는 물리적 시간을 벌었다.

클리블랜드의 목표는 18일(4차전)과 19일(5차전) 안방에서 2연승을 거두고 4승1패로 시리즈를 끝내는 것이다. 안방에서 조기 종결할 경우 탬파베이 원정 이동 자체를 지워버릴 수 있어 최고의 시나리오가 완성된다.

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반면 1승 2패로 끌려가던 탬파베이 역시 이번 우천 취소가 마냥 불리한 것만은 아니다. 단기전에서 기세를 올리던 팀의 상승 기류를 비가 강제로 차단했다. 2차전을 내주고 3차전에서 혈투 끝에 분위기가 가라앉았던 탬파베이로서는 팀 분위기를 리셋할 최적의 타이밍을 잡았다.

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만약 탬파베이가 클리블랜드 원정 2연전에서 최소 1승을 건져 승부를 6차전으로 끌고 간다면, 전세는 급변한다. 19일 클리블랜드 경기 종료 후 밤 비행기로 플로리다로 이동해 20일과 21일 곧바로 경기를 치러야 하는 초유의 '무휴식 이동 4연전'이 펼쳐지기 때문이다. 오프너와 벌크 가이, 두터운 투수 뎁스를 활용한 마운드 인해전술에는 탬파베이가 메이저리그 최고 수준의 노하우를 자랑한다.

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6, 7차전이 열리는 트로피카나 필드는 날씨 변수가 없는 돔구장이다. 원정 2경기를 버텨내고 홈으로 돌아간다면 경기 외적 변수를 완전히 차단한 채 시리즈 역전을 노릴 수 있다.

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이번 우천 연기의 진정한 승자는 따로 있을지도 모른다. 바로 내셔널리그 챔피언 밀워키 브루어스다. 밀워키는 NLCS에서 '디펜딩 챔피언' LA 다저스를 4전 전승으로 스윕하며 1982년 이후 무려 44년 만의 월드시리즈 진출을 조기에 확정 지었다. 다저스가 로버츠 감독의 투수 교체 실책과 득점권 빈타로 자멸하는 사이, 밀워키는 완벽한 경기력으로 체력을 비축하며 안방에서 느긋하게 휴식을 취하고 있다.

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반면 아메리칸리그는 클리블랜드든 탬파베이든 혈투가 불가피하다. 만약 7차전 끝장 승부까지 치닫는다면, 극심한 피로와 투수진 고갈을 안고 월드시리즈 무대에 올라 푹 쉰 밀워키를 상대해야 한다.

10년 만의 월드시리즈 진출에 2승만을 남겨둔 클리블랜드와 6년 만의 대권 탈환을 노리는 탬파베이. 하늘이 내린 단 하루의 브레이크 타임이 끝난 뒤 열릴 18일 4차전 마운드 위에서, 가을비가 가져온 진짜 청구서의 주인이 가려진다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com