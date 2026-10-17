김도영 와카전 관전평, '안재석 실책' 눈에 새겼다 "나라면 다른 선택했을 것" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KIA 김도영. 김영록 기자

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 3루수 김도영이 수비를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "포스트시즌은 누가누가 더 못하나의 싸움이라고 생각한다."

3루수의 결정적 실책. KIA 타이거즈 김도영이라면 그 순간에 어떻게 대처했을까.

KIA는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 LG와의 준플레이오프 1차전을 치른다.

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경기전 만난 김도영은 "평소 시즌이랑 다를 거 없이 지금 준비하고 있다. 딱히 특별하게 지금 뭐 긴장되거나 그런 건 아직 없는 것 같다"고 답했다.

이어 "사실 낮보다는 저녁 경기가 편하다. 마음도 그렇고 공도 저녁 경기가 더 잘 보인다. 낮경기라 막 경기한다는 실감도 아직 안난다"고 덧붙였다.

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김도영은 지난 LG-두산 베어스간의 와일드카드전에 대해 "너무 잘하려고 하지 말고, 우리가 할 일만 잘하면 된다고 생각했다"고 돌아봤다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

이어 '김도영을 막아야한다'는 염경엽 LG 감독의 말에 대해서는 "아직 내가 (오스틴처럼)알고도 못막는 그런 선수는 아니고, 정규시즌과 마찬가지로 내가 할일을 최대치로 올려서 하는게 목표"라며 웃었다.

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와일드카드전 기억에 남는 장면을 묻자 2회말 두산 안재석의 실책을 꼽았다. 무사 1,2루에서 신민재의 번트가 떴고, 안재석은 이를 땅볼 병살로 처리하려다 3루에 악송구하며 무사 만루가 됐다. 곽빈이 LG 홍창기 박해민 오스틴을 3연속 삼진으로 돌려세우며 실점은 하지 않았지만, 같은 3루수 입장에서 가슴 철렁할만도 하다.

"김선빈 선배님한테서 연락이 왔다. '경기 봤냐, 그럴?? 급하지 않게, 천천히 처리하면 된다'고 하셨다. 아마 나였으면 확실하게 뜬공으로 처리했을 것 같다. (신)민재 형이 워낙 발이 빠른 선수라서."

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 타격 훈련하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

김도영은 한국시리즈에서 제일 중요한 포인트를 묻자 "무난하게 평소처럼 하는 거다. 선배님들이 '누가 더 못하느냐의 싸움'이라고 하시던데, 그 말이 맞는 것 같다"고 강조했다.

"우리 팀에 베테랑 선배님들도 많이 계신다. 내가 못하더라도 다른 선수들이 잘해줄 거라고 믿는다. 우리가 잘하는 우승을 할 수 있다고 생각한다. 박재현처럼 가을무대 처음 치르는 선수의 실수를 커버해주는 것도 우리 역할이다. 하고싶은대로 마음껏 했으면 좋겠다."

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com