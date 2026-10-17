전 소프트뱅크 포수, 이름까지 바꾸고 또 여성 10명 덮쳤다…징역 18년 구형 '열도 발칵'

사진캡처=테레비가나가와

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[스포츠조선 고재완 기자] 현역 시절 성범죄로 구속돼 실형을 살고 방출됐던 전직 일본 프로야구(NPB) 선수가 출소 후 개명까지 한 뒤 또다시 여성 10명을 상대로 연쇄 성범죄를 저질러 징역 18년의 중형을 구형받았다. 충격적인 범행 수법과 파렴치한 재범 행태가 법정에서 낱낱이 드러나자 일본 열도가 큰 충격에 휩싸였다.

일본 유력 스포츠 매체 '닛칸스포츠'와 가나가와 지역 방송 테레비 가나가와(TVK) 등 현지 언론에 따르면, 요코하마지방검찰청은 지난 13일 요코하마지방법원에서 열린 전 소프트뱅크 호크스 포수 미시마 하야토(44·선수 시절 등록명 도노우에 하야토)의 부동의 외설치상(강제추행치상) 및 폭행·협박 사건 결심 공판에서 징역 18년을 구형했다.

일본 검찰의 공소사실에 따르면 미시마 피고인은 요코하마 시내 도로변 등지에서 10대와 20대 여성 10명을 상대로 성추행과 폭행, 상해를 가한 혐의를 받고 있다.

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지난해 6월 요코하마 시내 길거리에서 귀가 중이던 20대 여성을 강제로 추행한 뒤 등을 강하게 밀쳐 넘어뜨려 전치 부상을 입혔다. 이를 비롯해 2020년과 2025년 2~6월 사이 총 10건의 범행을 저질렀으며 피해자는 모두 10대와 20대 여성이었다.

검찰은 "피해자 10명 중 무려 9명에 대한 범행이 불과 4개월 사이에 집중됐다"며 "밤길에 혼자 걷는 여성의 뒤를 쫓아가 덮치는 수법은 과거 유죄 판결을 받았던 성범죄와 완벽히 동일하다"고 지적했다.

사진캡처=유튜브채널 '일본프로야구 퍼시픽리그 야구채널'

사진캡처=유튜브채널 '일본프로야구 퍼시픽리그 야구채널'

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이어 "피해 여성들은 사건 이후 오랜 시간이 흐른 지금까지도 밤길을 혼자 다니지 못할 정도로 심각한 외상 후 스트레스와 정신적 고통을 호소하고 있다"며 중형 구형 이유를 밝혔다.

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미시마는 소프트뱅크 시절 '도노우에 하야토'라는 이름의 백업 포수로 1군 무대를 밟았던 프로 출신이다. 그러나 현역으로 뛰고 있던 2012년 8월, 후쿠오카현에서 10대 여성을 성추행한 혐의로 전격 체포되며 일본 야구계를 뒤흔들었다. 소프트뱅크 구단은 사건 직후 그를 즉각 방출했고, 법원은 징역 2년의 실형을 선고했다.

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출소 이후 본래 성씨를 버리고 '미시마'로 개명했으나 성도착적 악습은 전혀 고쳐지지 않았다. 이미 두 차례나 성범죄 유죄 판결을 받은 전과자임에도 불구하고, 또다시 요코하마 일대에서 밤마다 연쇄적으로 여성들을 노리며 돌이킬 수 없는 중범죄를 저질렀다.

공판에서 변호인 측은 "피고인이 의료기관을 통한 성벽 치료 의지가 강하고, 일부 피해자와 합의했다"며 선처를 호소했다. 다만 피해자 3명과 관련된 혐의에 대해서는 부인했다. 미시마 피고인 역시 최종 진술에서 "피해자분들에게 씻을 수 없는 공포와 고통을 드려 진심으로 사죄드린다"며 고개를 숙였으나, 현지 여론은 싸늘하기만 하다.

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프로야구 선수라는 영광스러운 타이틀을 가졌던 인물이 두 번의 실형 경고에도 개전의 정 없이 '징역 18년'을 구형받는 괴물로 전락했다. 요코하마지방법원은 오는 22일 미시마에 대한 1심 판결을 선고한다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com