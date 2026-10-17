[준PO 일문일답] "오지환 어제 최종체크, 선발출전 문제없다…손주영은 내일 불펜부터" 염경엽 LG 감독의 속내

[광주=스포츠조선 김영록 기자] 염경엽 LG 트윈스 감독이 KIA 타이거즈와의 준플레이오프에 임하는 각오를 전했다.
LG는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 KIA와의 준플레이오프 1차전을 치른다.
KIA와 LG가 가을무대에서 만난 건 2016년 와일드카드결정전 이후 10년만이다. 당시에는 역대 최초 와일드카드 2차전을 치른 끝에 LG가 KIA를 꺾고 준플레이오프에 진출했었다.
LG는 앞서 두산 베어스와의 와일드카드 결정전에서 슈퍼에이스 곽빈을 상대로 4대1로 승리, 준플레이오프에 진출했다.
준플레이오프부터는 목 통증으로 빠졌던 마무리 손주영이 돌아온다. 고우석이 출전할 수 없는 현실에서 손주영의 복귀는 천군만마다. 당초 햄스트링 부상이 우려됐던 신민재도 병원 검진 결과 큰 이상이 발견되지 않아 준플레이오프 엔트리에 포함됐다.
이번 1차전에서 KIA는 제임스 네일, LG는 앤더스 톨허스트를 선발투수로 예고했다.
네일은 올시즌 31경기 183이닝을 소화하며 13승7패 평균자책점 3.49를 기록했다. LG전에선 썩 좋지 못했다. 3경기 17⅔이닝 1승1패 평균자책점 4.58에 그쳤다.
톨허스트는 30경기 163⅓이닝을 책임지며 12승11패 평균자책점 4.24를 기록했다. KIA 상대로는 부진했다. 5경기 20⅓이닝 1승3패 평균자책점 6.20의 부진을 보였다.
LG는 이날 홍창기(우익) 박해민(중견) 오스틴(지명타자) 문정민(1루) 문보경(3루) 송찬의(좌익) 오지환(유격) 박동원(포수) 구본혁(2루) 라인업으로 경기에 임한다. 부상으로 빠졌던 오지환의 유격수 선발출전이 가장 눈에 띈다.
-오지환의 상태는?
회복이 잘 됐다. 선발출전에 문제가 없다고 트레이닝 파트에서 판단을 내렸다. 신민재는 선발출전은 어렵고 대수비는 가능하다. 신민재가 선발로 나서지 못하는 만큼 지환이가 잘 회복해서 커버를 해줘야한다. 다행히 예상했던 대로 준비해서 수비에 들어갈 수 있게 됐다.
-손주영의 상태는 어느정도?
오늘까지 피칭했는데, 나쁘지 않다. 빠르면 내일부터 일단 중간에 한번 투입해보고, 괜찮으면 내일 상태를 다시 봐야할 거 같다. 그래도 괜찮으면 3차전부터 마무리로 쓰겠다. 오늘까진 정해진 마무리는 없다.
-김도영 대비
김도영을 막아야한다. 김도영 앞에 주자가 없어야한다. 코치진이 잘 준비했을 거다.
-마지막 경기가 KIA-LG 였는데
우리한테 많은 도움이 되는 경험이었다. 중요한 경기를 졌기 때문에 거기서 오는 분석과 반성이 준플레이오프에서는 플러스 요인이 되지 않을까
-김선빈 세이프티 스퀴즈 2번 당했는데
세이프티스퀴즈라는게 예상하고 있어도 타자가 잘 대면 대처하기 어렵다.
-문정빈 문보경이 네일 상대 타율이 4할이 넘는데
포스트시즌은 정규시즌과 달라서 데이터와 다르게 이뤄지는 경기가 많다. 그래도 참고는 해야된다.
-와카전과 거의 비슷한 선발라인업인데
포스트시즌의 가장 중요한 포인트는 수비다. 특히 또 에이스급 대결에서는 수비에서 갈리는 경기가 많다. 수비에 비중을 많이 뒀다
-이우찬이 좋은 모습을 보여줬는데
전체적으로 상황에 따라 확률이 높은 상황에 맞게 다 기용해야한다. 준플에서는 장현식이나 다른 투수들이 와카전 이우찬처럼 성공 체험을 했으면 좋겠다. 그러면 앞으로도 자신감을 갖는 계기가 될 거다. 와일드카드랑 다르게 준플부터는 3번을 어떻게 이기느냐의 싸움이니까. 다행인 건 올해 불펜 과부하는 전혀 없다.
-톨허스트 파트너로 정규시즌에는 이주헌을 썼었는데
내년을 대비해 이주헌에게 기회를 주는 운영이었을 뿐이다. 톨허스트나 카라스코나 기본 능력치가 있기 때문에 주헌이보다는 동원이가 앉아있는게낫다.
-문정빈 송찬의 사실상 첫 가을야구
수비 걱정을 많이 했는데 중고신인이니까 잘 적응하는 것 같다. 앞으로 이재원도 상대에 따라 출전기회가 주어질 거다. 이들 3선수가 오랫동안 포스트시즌을 경험할 수 있는 한해가 되길 바란다.
-홍창기
홍창기 박해민 문보경 박동원 오지환 등 경험많은 선수들이 얼마나 자기 역할을 해주냐에 달렸다. 우리가 계속해서 포스트시즌을 치를 수 있는 키포인트다, 한국시리즈를 하든 뭘하든 지키는 야구가 아니라 타격으로 늘 이겼다. 결국 그 선수들이 얼마나 터져주느냐가 가을야구로 가고 재미있는 야구로 우승했기 때문에 잘하던 거를 잘해내야 같은 결과를 만들 수 있다. 지키는 카드는 강하다고 생각하지 않는다.
광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com