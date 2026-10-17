'23살의 패기' LG 4번타자, 긴장 다 풀렸다…"KIA 이제 이길 때 됐다고"

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 5회 안타를 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "확실히 와일드카드 결정전 때는 긴장을 너무 많이 했어요. 그때보다는 긴장이 좀 풀린 상태입니다."

KIA 타이거즈에 슈퍼스타 김도영이 있다면, 올해 LG 트윈스에는 신성 문정빈이 있다. 올 시즌 개막 전까지만 해도 2군 전력으로 분류됐던 선수가 지난 5월 1군에 등장해 단숨에 4번타자 자리를 꿰찼다. 기존 주축 타자들의 전반적으로 부진한 여파도 있지만, 문정빈의 성장세가 대단했다.

문정빈은 17일 광주기아챔피언스필드에서 열리는 KIA 타이거즈와 준플레이오프 1차전에 4번타자 1루수로 선발 출전한다.

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문정빈은 특히 KIA 상대로 강했다. 10경기에서 타율 3할1푼3리, 4타점을 기록했다. 홈런은 하나뿐이지만, 정규시즌 막바지 순위 싸움이 가장 치열할 때 KIA의 간담을 서늘하게 하는 한 방을 터트렸다.

문정빈은 "아무래도 조금 더 편하게 들어갈 수 있지 않을까 생각한다. KIA 상대로 아무래도 후반기 타율이 좋았고, KIA 쪽에서도 조금 견제를 더 하지 않을까 생각한다. 견제에 너무 압박을 받는 것보다는 평소와 똑같이 편하게 치려고 한다"고 각오를 밝혔다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회초 2사 LG 문정빈이 동점 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회초 2사 LG 문정빈이 동점 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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4번타자로서 책임감은 당연히 느끼지만, 오스틴 딘과 문보경이 앞뒤에 있어 든든하다.

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문정빈은 "4번이 아무래도 중요한 자리다. 내가 해결하면 좋겠지만, 앞에 오스틴이 있고 뒤에 (문)보경이 형이 있기 때문에 무조건 내가 한다는 마음 갖고 있지만, 실패했을 때 마음이 조금은 편하다"고 했다.

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지금까지 달려온 과정 자체가 문정빈 스스로 놀랍기도 하다.

문정빈은 "일단 나는 올 시즌 2군에서 조금 오래 있겠다는 생각을 하고 시작했던 시즌이다. 포스트시즌은 당연히 상상 못했고, 1군 엔트리에 쭉 뛰는 게 목표였다. 포스트시즌까지 중요한 타순에서 경기를 뛰는 게 한편으로는 조금 재미있는 상황인 것 같다. 그래서 더 즐기려 생각 중"이라며 미소를 지었다.

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LG는 정규시즌 KIA에 7연패 하며 시즌을 마쳤다. 염경엽 LG 감독과 주장 박해민은 이제는 연패를 깰 때라고 강조했다.

문정빈은 "선배님들이 이제는 KIA를 이길 때가 됐다고 말해 주신다. 우리가 최근 3년 동안 우승을 더 많이 한 팀이기에 선배들도 경기를 많이 뛰셨고, 큰 경기에 강한 팀이라 생각한다. 최선을 다하면 이길 수 있다고 생각한다"고 힘줘 말했다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 5회말 문정빈이 중견수 앞 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com