"홈런 치면 감독님 세리머니 따라하겠다" 첫 가을야구 임하는 KIA의 무서운 20살, 20-20 놓쳤지만 "아쉬움 1도 없다" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KIA 박재현. 김영록 기자

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회말 1사 KIA 박재현이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "극적인 상황에서 홈런 한번 치고 싶다. 그럼 감독님 세리머니를 따라해서 분위기를 확 띄워보겠다."

KIA 타이거즈 박재현이 당돌한 20세다운 데뷔 첫 가을야구 소감을 전했다.

박재현은 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 LG 트윈스와의 준플레이오프 1차전을 앞두고 취재진과 만났다.

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박재현은 첫 가을야구 소감에 대해 "아직 경기가 시작하지 않아서 그런지 다른걸 잘 모르겠다. 완전 첫 경험이라 무슨 상상도 잘 안된다. 똑같이 준비중"이라며 "플레이볼 하면 느낌이 다르지 않을까"라며 웃었다.

LG-두산 베어스의 와일드카드전에 대해선 "아마 LG가 더 신경써서 오늘 경기를 준비했을 것 같다. 나도 최선을 다하겠다"고 답했다.

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박재현은 "정규시즌은 완전히 잊고 다시 시작한다는 마음"이라며 "상대가 번트를 걱정한다면 수비에 빈틈이 더 생기는 것 아니겠나. 그걸 또 뚫어내야 내가 출루할 확률도 오르는 거고"라며 웃었다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 3회초 1사 1,2루 KIA 박재현이 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

"평소에 말이 많고 허세를 부리는 스타일인데, 이제 말은 좀 줄이고 행동으로 보여드리고 싶다. 수비는 확실히 시즌초보다 좋아졌다는 체감이 있지만, 완벽하진 않다. 더 발전해야하고, 단기전은 수비가 특히 중요하니까 실수를 최대한 줄일 수 있도록 하겠다."

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첫 가을야구에 임하는 속내에 대해 나성범은 "네가 지금까지 겪은 것과는 전혀 다른 경험이 될 것"이라고 조언해줬다고. 반면 김도영에겐 물어보지 않았다는 답변이 돌아왔다.

박재현은 올시즌 19홈런 21도루를 기록, 20(홈런)-20(도루)을 홈런 1개 차이로 아깝게 놓쳤다. 정규시즌 성적은 2할9푼3리 69타점 OPS(출루율+장타율) 0.802다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회말 1사 1루 KIA 박재현이 2루를 훔치고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

"아까운 마음은 전혀 없다. 20-20은 언제든지 또 할 수 있다고 생각하고, 그거 때문에 팀에게 피해를 끼친다면 안하는 게 맞다. 그래서 홈런을 노리는 대신 그 번트 하나 댄건 20번째 홈런의 가치보다 더 컸다고 생각한다."

박재현은 "꿈은 안 꿨다. 그래도 늦잠잘 까봐 커튼을 안 쳤는데, 덕분에 일찍 일어났다"면서 "3위와 4위의 차이가 진짜 큰 것 같다. 이렇게 첫 가을야구 경험을 홈에서 시작할 수 있으니까"라며 활짝 웃었다.

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com