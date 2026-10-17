'김하성 KBO 컴백' 파격 결단 가능성! "MLB서 일자리 장담 못 해"…'애틀랜타 구상서 OUT' 두반 재계약 올인 주장

2020 KBO리그 키움 히어로즈와 KIA 타이거즈의 경기가 23일 광주 KIA챔피언스필드에서 열렸다. 8회초 2사 2루 김하성이 투런포를 치고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2020.09.23/

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 다음 시즌 유격수 구상에서 김하성은 사라질 것으로 예상된다. 애틀랜타가 마우리시오 두반과의 재계약해야 한다는 주장이 현지에서 꾸준히 나오고 있지만, 김하성은 논외로 취급된다.

HTHB는 16일(한국시각) '두반의 경우 유틸리티 부문에서 수비 능력을 꾸준히 과시해 왔다는 점을 고려하면 애틀랜타가 내려야 할 결론은 하나다'며 '두반과 반드시 재계약해야 한다'고 보도했다.

마우리시오 두반. AP연합뉴스

이상적인 시나리오는 애틀랜타가 두반과 다음 시즌에도 함께하면서 유틸리티 역할을 맡기는 것이다. 두반은 어느 포지션이든 소화할 수 있는 다재다능한 선수다. 팀의 구멍으로 평가받는 포지션에 적재적소로 들어갈 수 있다. 현재 애틀랜타에서 가장 문제로 지적 받는 포지션은 유격수다.

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매체는 '애틀랜타는 2027시즌을 앞두고 유격수 자리를 대신 맡길 준비가 된 선수를 확보하지 못했다'며 'FA 시장을 자세히 들여다보면 상황은 더욱 암울해진다'고 전했다.

김하성은 다음 시즌 애틀랜타의 유격수로 남아있기 어려울 것으로 전망된다.

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매체는 '이번 오프시즌 FA 유격수 명단을 살펴보면 세 명의 이름이 눈에 들어온다'며 'JP 크로포드, 호르헤 마테오, 김하성이다'고 전했다. 이어 '이 가운데 크로포드가 가장 나은 선수일 가능성이 크다'고 덧붙였다. 크로포드도 현재 기량을 보면 수비가 좋지 않고, 이번 시즌 OPS도 0.687에 그쳤다. 사실상 그가 잘하는 것은 볼넷 출루가 많다는 것인데 그것만으로 애틀랜타의 주전 유격수 자리를 차지하기는 어렵다. 이번 시즌 함께했던 김하성과 마테오보다 다른 팀 소속이었던 선수를 우선 순위로 뒀다는 것은 다소 충격적이다. 그만큼 이들의 성적이 저조했음을 보여준다.

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매체는 '김하성과 마테오의 기량을 잘 알고 있지만, 이는 좋은 소식이 아니다'며 '마테오는 매우 빠른 대주자로 벤치에서 활용하는 것이 가장 적합하다. 김하성 역시 지난 시즌의 경기력을 고려하면 2027년에도 메이저리그에서 일자리를 구할 수 있을지 장담하기 어려운 상황이다'고 악평했다. 김하성은 다른 구단의 선택을 못받는다면 KBO 리그로 돌아오는 결단을 내려야할 수도 있다.

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애틀랜타 산하 마이너리그에 성장 중인 유격수 유망주들을 불러올 수도 있지만, 아직까지 만족스러운 카드가 없다. 2028년까지도 유망주풀에서 선수를 끌어오기는 힘들 것이란 전망이 우세하다.

결국 답은 두반과의 재계약이다. 두반과 재계약한다면 애틀랜타는 유격수 빈자리를 메울 수 있다. 만약 제대로된 유격수를 트레이드로 영입한다면 두반은 본래의 유틸리티 역할을 맡으면 된다. 다른 포지션에서 수비력이 떨어지는 문제에 대비할 수 있는 것이다. 애틀랜타는 좌익수 포지션에서의 수비 불안도 인지하고 있다.

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매체는 '이 방안이 애틀랜타의 문제를 해결하는 가장 매력적인 방법은 아닐 수 있지만 최선의 선택일 수 있다'며 '애틀랜타 수뇌부는 골드글러브 최종 후보에 오른 두반이 다른 대안들보다 훨씬 좋은 선택지임을 인지해야 한다'고 강조했다.