'소름돋는 동점포!' 카스트로 LG에 'KIA 공포증' 다시 심어줬다[광주 현장]

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회말 KIA 카스트로가 LG 톨허스트를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 해럴드 카스트로가 경기를 원점으로 되돌렸다.

카스트로는 17일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전에 4번타자 1루수로 선발 출전했다.

KIA는 2회초 에이스 제임스 네일이 송찬의에게 선취 솔로포를 허용해 자칙 끌려가는 경기를 할 위험이 있었다. 네일의 스위퍼 실투를 송찬의가 놓치지 않았다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회초 LG 송찬의가 KIA 네일을 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 선발 투구하고 있는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

0-1로 뒤진 2회말 카스트로가 바로 동점을 만들었다. 선두타자로 나서 우월 솔로포를 터트려 1-1 균형을 맞췄다. LG 선발투수 앤더스 톨허스트의 커터를 공략했다.

LG는 정규시즌 KIA에 7연패 하며 시즌을 마쳤다. 염경엽 LG 감독과 주장 박해민은 이제는 연패를 깰 때라고 강조했다.

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문정빈은 "선배님들이 이제는 KIA를 이길 때가 됐다고 말해 주신다. 우리가 최근 3년 동안 우승을 더 많이 한 팀이기에 선배들도 경기를 많이 뛰셨고, 큰 경기에 강한 팀이라 생각한다. 최선을 다하면 이길 수 있다고 생각한다"고 했지만, 카스트로가 KIA 공포증을 다시 심어줬다.

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카스트로는 포스트시즌 데뷔전 첫 타석을 홈런으로 장식하며 정규시즌 좋았던 타격감을 그대로 이어 갔다. LG는 김도영을 경계했지만, 카스트로도 있다는 것을 알리는 한 방이었다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 2회말 KIA 카스트로가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com