'미쳤다 역전포!' KIA 슈퍼스타 못 막는다…'홈런왕' 김도영의 위엄, 2-1 리드 안겼다[광주 현장]

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 카스트로와 함께 기쁨을 나누고 있는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] LG 트윈스가 왜 두려워하는지 증명했다. KIA 타이거즈 슈퍼스타가 또 한번 결정적 홈런을 터트렸다.

김도영은 17일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전에 3번타자 3루수로 선발 출전했다.

김도영은 1-1로 팽팽하게 맞선 4회말 1사 후 2번째 타석에서 좌월 역전포를 쏘아 올렸다. LG 선발투수 앤더스 톨허스트의 초구 직구를 제대로 노려쳤다.

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김도영은 올해 구단 역대 최다인 45홈런을 달성하며 생애 첫 홈런왕을 차지했다. 타율 3할8리, 118타점, OPS 1.060을 기록하며 2024년 이후 생애 2번째 MVP 시즌을 기대하고 있다.

염경엽 LG 감독은 준플레이오프를 준비하면서 KIA와 막판 3위 싸움에서 가장 까다로웠던 강타자 김도영을 경계했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 카스트로와 함께 기쁨을 나누고 있는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회말 KIA 카스트로가 LG 톨허스트를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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김도영은 이에 "시즌 중에도 모든 팀이 나한테 안 맞으려고 하기 때문에 별로 생각은 따로 없었다. 나 말고도 좋은 선수들이 많다. (염경엽 감독의) 인터뷰를 보고 오히려 동료들이 듬직하다는 생각이 들었다. 나 말고도 카스트로도 있고, 선배님들이 다 계시기 때문에 오히려 내가 부담감을 내려놓고 해도 되겠다는 생각을 했다"고 덤덤한 반응을 보였다.

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이범호 KIA 감독 역시 "어떻게든 승부는 해야 하는 경기다. 정규시즌과 다르게 첫 타석을 어떻게 풀어가느냐가 중요하다. 포스트시즌은 첫 경기에 잘 친 선수들이 뒤에 경기까지 연결되는 경우가 많다. 승부할 타이밍에 (김)도영이는 최선의 공격으로 답할 것이라 생각한다. 도영이는 알아서 잘하는 선수라 나는 다른 쪽에 신경 쓰겠다"고 믿음을 보였는데, 김도영이 또 결정적 홈런으로 기대에 부응했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 KIA 김도영을 외야플라이로 잡아내고 있는 LG 선발 톨허스트. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com