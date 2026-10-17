염갈량은 "수비가 최우선"이라 했는데…2번의 치명적 실책, 잘 던지던 에이스에겐 '악몽'이었다 [광주리포트]

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 무사 1, 3루. 마운드를 내려오는 LG 톨허스트. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 KIA 박재현의 타구를 놓친 LG 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] 좌익수 자리에 귀신이라도 붙은 걸까. 상대는 잘 수습했는데, 이쪽에겐 악몽이 됐다.

LG 트윈스 앤더스 톨허스트는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 1차전에 선발등판했다. 5이닝 2실점 후 6회에도 마운드에 오른 톨허스트는 수비진의 연속 실책 후 허무하게 교체됐다.

톨허스트는 올시즌 KIA 상대로 고전했다. 5경기 20⅓이닝 1승3패 평균자책점 6.20으로 부진했다.

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하지만 가을무대에서 주축 투수에겐 피할 곳이 없다. 그리고 톨허스트는 염경엽 LG 감독의 기대에 어느 정도 부응했다. 비록 카스트로-김도영에게 홈런 하나씩을 허용하긴 했지만, 큰 흔들림 없이 5회까지 KIA 타선을 잘 막았다.

하지만 그런 톨허스트를 끌어내린 건 KIA 타자들이 아니라 '아군' LG 수비진이었다.

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이날 LG는 '순리대로' 꾸린 라인업을 선보였다. 유격수에 부상중이던 오지환이 선발출전하고, 구본혁이 2루로 이동하는 등 조금 변화는 있었지만, 기본적으로 리드오프 홍창기 박해민부터 오스틴-문정빈-문보경으로 이어지는 클린업트리오 등 구성은 거의 흡사했다. 지난 두산 베어스와의 와일드카드전과도 크게 달라지지 않았다.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 경기 지켜보는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

이에 대해 염경엽 감독은 "포스트시즌에서 가장 중요한 포인트는 수비다. 특히 에이스급 대결은 수비에서 승패가 갈리는 경기가 많지 않나. 수비에 비중을 많이 둔 라인업 구성"이라고 설명했다.

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하지만 이날 LG는 수비에서 먼저 무너지며 무릎을 꿇었다.

LG벤치는 6회말에도 에이스 톨허스트를 그대로 출격시켰다. 기나긴 포스트시즌을 소화해햐하는 상황. 선발투수가 최대한 긴 이닝을 소화해주는게 좋다.

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톨허스트는 KIA 첫 타자 박재현을 상대로 7구까지 가는 어려운 승부 끝에 7구? 좌익수 뜬공을 유도했다. 하지만 달려나오먀 공을 잡으려던 LG 좌익수 송찬의가 이를 떨어뜨리면서 악몽이 시작됐다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

톨허스트는 다음 타자 김선빈 역시 3루 땅볼을 유도해냈지만, 이번엔 LG 3루수 문보경이 말썽이었다. 타구가 문보경의 글러브에 맞고 높게 튀어오르면서 옆으로 흘렀고, 상황은 졸지에 무사 13,루가 됐다.

결국 LG 벤치는 투수 교체를 결정했다. 이날 쾌조의 컨디션을 과시하며 직구를 쭉쭉 뿌리던 톨허스트 입장에선 아쉽고 답답한 상황.

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다음 타자 김도영이 LG 두번? 투수 우강훈을 상대로 좌익수 희생플라이를 쳤고, 점수는 3-1로 한발 더 멀어졌다, LG는 우강훈에 이어 존 케네디를 투입, 카스트로와 나성범을 잡아냈지만 이미 점수차는 벌어진 뒤였다. 이날 호투를 보여준 톨허스트로서 아쉬운 현실.

반면 KIA 선발 제임스 네일은 7회초까지 1실점으로 호투, 투구수 92개로 자신의 역할을 다한 뒤 교체됐다. 네일 역시 5회초 1사 후 LG 박동원의 좌익수 뜬공 때 좌익수 박재현과 중견수 김호령이 겹치면서 공을 떨어뜨리는 실책에 직면했지만, 흔들림 없이 구본혁 홍창기를 잡아내며 뒤탈 없이 마무리하며 대조를 이뤘다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 1사 1, 2루. 문보경을 병살 처리 후 환호하는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com