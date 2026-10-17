'LG 희망사항 박살' 이게 KIA 슈퍼스타다…'멀티포 4타점 원맨쇼' 김도영 막을 수가 없다

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 타구를 바라보는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "선배님들이 이제는 KIA를 이길 때가 됐다고 말해 주신다."

LG 트윈스는 17일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 준플레이오프 1차전을 앞두고 필승을 다짐했다. KIA는 올해 정규시즌 마지막까지 3위 싸움을 펼치며 LG를 괴롭힌 존재기도 하고, KIA에 7연패하며 정규시즌을 마쳤기 때문.

LG 4번타자 문정빈은 "선배님들이 이제는 KIA를 이길 때가 됐다고 말해 주신다. 우리가 최근 3년 동안 우승을 더 많이 한 팀이기에 선배들도 경기를 많이 뛰셨고, 큰 경기에 강한 팀이라 생각한다. 최선을 다하면 이길 수 있다고 생각한다"고 각오를 다졌다.

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하지만 KIA에는 '슈퍼스타' 김도영이 있었다. 염경엽 LG 감독은 준플레이오프를 치르기 전부터 김도영을 경계했으나 소용없었다. 막는다고 막을 수 있는 타자가 아니었기 때문.

김도영은 3번타자 3루수로 선발 출전해 3타수 2안타(2홈런) 4타점을 기록, KIA의 5대1 승리를 이끌었다. 2홈런은 준플레이오프 한 경기 최다 홈런 타이기록. 김도영 이전에 10명이 더 있었다. 1차전을 잡은 KIA는 플레이오프 진출 확률을 높였다.

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KIA 타선을 먼저 깨운 건 해럴드 카스트로였다. 0-1로 뒤진 2회말 선두타자로 나서 우월 동점 솔로포를 터트렸다. 1-1.

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17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 무사 1, 3루. 1타점 희생플라이 타구를 날린 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 카스트로와 함께 기쁨을 나누고 있는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

그러자 김도영도 홈런 레이스에 가담했다. 4회말 1사 후 2번째 타석에서 좌월 역전포를 쏘아 올렸다. LG 선발투수 앤더스 톨허스트의 초구 직구를 제대로 노려쳤다. 왜 올해 타이거즈 역대 최다인 45홈런을 달성하며 생애 첫 홈런왕을 차지했는지 보여준 타석이었다.

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김도영의 진가는 2-1로 앞선 6회말에 나타났다. 박재현이 좌익수 포구 실책, 김선빈이 3루수 땅볼 포구 실책으로 출루해 무사 1, 3루 기회를 잡았다. LG는 톨허스트에서 우강훈으로 마운드를 교체하고 김도영을 맞이했다. 김도영은 여기서 욕심내지 않고 팀이 한 점 더 달아나는 타격을 했다. 우익수 희생플라이를 쳐 3-1 승리에 쐐기를 박았다.

김도영은 8회말 마지막 타석에서 한번 더 슈퍼스타의 가치를 보여줬다. 2사 후 김선빈이 LG 장현식에게 우중간 안타를 뺏고 대주자 김민규와 교체된 상황. 김도영은 이번에는 가운데 담장을 넘기는 쐐기 투런포를 터트려 홀로 4타점을 챙겼다. 장현식의 한가운데 몰린 포크볼 실투를 놓치지 않으면서 5-1 완승을 이끌었다.

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이범호 KIA 감독은 경기에 앞서 "승부할 타이밍에 (김)도영이는 최선의 공격으로 답할 것이라 생각한다. 도영이는 알아서 잘하는 선수라 나는 다른 쪽에 신경 쓰겠다"고 믿음을 보였다.

김도영은 감독의 기대에 부응하는 동시에 "이제는 KIA를 이길 때가 됐다"던 LG의 희망을 산산조각냈다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com