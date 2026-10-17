"인정할건 인정해야지" 2홈런 4타점! 김도영 막겠다던 다짐, 첫날부터 어그러졌다 [준PO 패장]

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 경기 지켜보는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 KIA 김도영을 외야플라이로 잡아내고 있는 LG 선발 톨허스트. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "실투가 된다고 해도, 그걸 여지없이 홈런을 친다는게 참 쉽지 않은 일인데…정말 대단한 선수다."

'슈퍼스타' 김도영의 압도적인 경기 지배력에 염갈량도 혀를 찼다.

LG 트윈스는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 1차전에서 1대5로 졌다.

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2회초 송찬의의 선제 솔로포로 앞서갔지만, 2회말 해럴드 카스트로의 동점포, 4회말 김도영의 역전 솔로포를 잇따라 허용하며 뒤집혔다. 6회말에는 2연속 실책에 이어 김도영에게 희생플라이를 내줬고, 8회말에는 김도영에게 쐐기 투런포를 얻어맞았다.

경기 후 만난 염경엽 LG 감독은 깊은 한숨을 쉬었다. 그는 "전체적으로 타선이 찬스를 못살리며 어려운 경기가 됐다. 특히 6회말 실책이 연속 2번 나오면서 추가 실점, 경기 흐름을 넘겨준 게 더 어려운 경기가 됐다"고 돌아봤다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 인터뷰하는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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결국 김도영이다. 염경엽 감독은 "대비한다고 했는데 투수들의 제구가 제대로 안됐다. 또 김도영이 실투를 놓치지 않고 홈런을 쳤다. 아무리 실투라도 홈런을 치기가 쉽지 않은데 놓치지 않고 만들어내는게 정말 대단하다. 인정할 건 인정할 수밖에"라며 허탈한 미소를 지었다.

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이날 연속 실책으로 만들어진 무사 1,3루에서 우강훈이 김도영 대비 원포인트로 등판, 우익수 희생플라이를 만들어냈다. 이에 대해서는 "이후로도 계속 고려하겠다"고 했다.

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"실수는 나올 수 있는데, 그걸 커버해내야한다. 특히 포스트시즌에는 수비 하나로 경기가 좌지우지될 수 있다. 실수는 했지만 우리 선수들이 그 부분을 정확히 인지하고 있으니까, 다음 경기부턴 그런 모습이 나오지 않을 거다."

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 홍창기가 볼넷 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

다만 향후 라인업 등 사전 전력 구성에 대해 변화를 줄 의사는 분명히 보여줬다. 염경엽 감독은 "중심 타선에 찬스가 많이 걸렸는데 살리지 못했다. 결국 야구는 점수를 내야 이기는 거다. 찬스를 못살리니 어려운 경기가 될수밖에 없다. 결국 4번타자(문정빈)인데, 좀더 지켜보겠다"고 했다.

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그러면서도 한달만에 안타를 치고도 경기 후반 대타 이재원으로 교체된 홍창기에 대해서는 "다음 경기에 변화가 있을 것 같다"고 덧붙였다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com