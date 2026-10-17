"홈런치는 방법을 아네" 김도영이 그려낸 아치, 3년간 90번 넘게 봐도 언제나 새롭다…'실책' 박재현 향한 시선은? [준PO1 승장]

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 밝은 표정으로 경기 준비하는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회말 투런 홈런을 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "대단하다는 말밖에 할수가 없네."

3년간 100번 넘게 보고 또 봐도 감탄스럽다. 이범호 KIA 타이거즈 감독이 슈퍼스타 김도영을 향한 무한 애정을 드러냈다.

KIA는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 준플레이오프 1차전 LG 트윈스와의 경기에서 5대1로 승리했다.

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선발 제임스 네일이 7이닝 1실점으로 호투한 가운데, 0-1로 뒤지던 KIA는 2회말 카스트로의 동점포로 균형을 맞췄다.

그 뒤는 사실상 김도영의 원맨쇼였다. 김도영은 4회말 역전 솔로포, 6회말 무사 1,3루 희생플라이, 8회말 쐐기 투런포를 잇따라 쏘아올리며 팀 승리를 이끌었다.

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경기 후 만난 이범호 KIA 감독은 "중요한 경기였는데, 홈에서 열린 1차전을 승리해서 다행이다. 우리 선수들이 준비를 잘해와서 만족스럽다"고 했다.

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사진제공=KIA 타이거즈

김도영은 정규시즌 기준 2024년부터 올해까지 총 90개의 홈런을 쳤다. 여기에 2년전 한국시리즈에서 친 홈런, 이날 친 2개의 홈런을 더하면 93개에 달한다.

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이범호 감독조차 그저 혀를 내두를 뿐이었다. 그는 "김도영은 대단하다는 말밖에 할말이 없다. 홈런 치는 방법을 아는 선수다. 타이밍에 걸리면 여지없다"며 웃었다.

"올시즌 가장 많은 홈런을 친 타자기도 하지만, 김도영이 어떻게 하느냐에 따라 팀에 큰 변화가 생긴다."

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이날 가을야구 첫 경험을 한 박재현은 5회말 1사 상황에서 중견수 김호령과 겹치며 평범한 좌익수 뜬공을 떨구는 실책을 저질렀다. 다행히 네일이 큰 손해없이 이닝을 잘 수습했고, 승리로 끝나 트라우마로 남진 않게 됐다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 인터뷰하는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

이범호 감독은 "1차전엔 당연히 이런 모습을 보여줄 거라 예상했다. 그만큼 (부담감이 큰)이런 경기를 젊은 선수들이 이번 기회에 경험했다는게 좋은 일"이라며 웃었다.

이어 "이제 2차전도 있고, 앞으로 해나가야할 경기들이 있다. 느끼는 바가 많으면 수비에서 좋은 모습 보여줄 것"이라고 했다.

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"박재현이 앞에서 어떻게 해주냐에 따라 김도영 카스트로에게 제공되는 찬스가 달라진다. 그만큼 우리 팀에겐 중요한 선수다."

문제의 실책 상황에선 어떻게 하는 게 정답일까. 영상을 보면 박재현에게만 질책할 상황은 아니다. 분명 박재현도 왼팔을 들며 콜플레이를 하는 모습이 있지만, 서로 공만 쳐다보느라 협력이 이뤄지지 못한 것.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회말 투런 홈런을 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

이범호 감독은 "일단 콜을 더 크게 해야한다"고 못박는 한편 "바람이 오른쪽에서 왼쪽으로 부니까, 호령이는 자기 위치에 오는 공이라 생각한 거고, 박재현도 자기 쪽으로 날아오는 공이라 생각한 것 같다. 낮경기는 공이 보였다 안 보였다 하는 부분도 있다. 앞으로 더 신경쓰겠다"고 거듭 강조했다.

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com