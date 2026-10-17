"난 항상 열려 있다" 기습 뽀뽀받은 김도영의 고백, 왜 네일은 2024년 통합 우승 기억 꺼냈나

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 김도영, 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "나는 항상 열려 있어서 상관없습니다."

KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영이 유쾌한 답변으로 취재진에 웃음을 안겼다. 에이스 제임스 네일이 자신과 팀에 승리를 안긴 김도영에게 기습 뽀뽀를 했는데, 김도영은 나쁘지 않다는 반응이었다.

김도영은 17일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전에 3번타자 3루수로 선발 출전해 3타수 2안타(2홈런) 4타점 원맨쇼를 펼치며 5대1 승리를 이끌었다.

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1선발 중책을 맡은 네일은 2회초 LG 송찬의에게 선취 홈런을 뺏겨 0-1 위기를 자초했는데, 2회말 해럴드 카스트로의 동점 솔로포에 이어 4회말 김도영의 역전 홈런이 터진 덕분에 7이닝 1실점 역투를 펼칠 수 있었다. 김도영은 8회말에도 쐐기 투런포를 터트리며 왜 슈퍼스타인지 제대로 증명했다.

네일은 "김도영은 정말 믿을 수 없는 선수다. 스스로 자기가 왜 슈퍼스타인지 증명하는 것을 보면서 정말 팀에 중요한 선수라고 느꼈다. 계속해서 팀 승리에 도움을 주는 선수"라며 경기가 끝난 후에도 여전히 놀랍다는 표정을 지었다.

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네일은 그런 김도영이 너무 예쁜 나머지 기습 뽀뽀까지 했다.

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김도영은 "나는 항상 열려 있어서 (뽀뽀도) 상관없다. 너무 자랑스럽고 오늘 너무 잘해 줘서 고마웠다"고 화답했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 타구를 바라보는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 6회말 1사 1, 2루. 문보경을 병살 처리 후 환호하는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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네일은 "김도영이 자랑스러웠다. 첫 경기에 그런 좋은 결과를 내기가 힘든데, 경기장 자체되 어수선했는데도 집중해서 홈런을 쳐줘서 정말 자랑스러웠다. 김도영이 팀에 주는 에너지가 정말 대단하다. 홈런을 맞으면서 실점했는데, 역전하는 홈런을 쳐줬고, 그런 덕분에 우리 팀이 앞으로 나아갈 수 있는 원동력이 된다"고 밝혔다.

선취 홈런을 쳤던 카스트로 역시 미친 활약을 펼친 김도영에게 "I love you(사랑해)"라고 애정 표현을 했다.

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김도영은 카스트로와 네일의 애정 표현 중에 어떤 것이 더 기분 좋았는지 묻자 "기억에 남는 것은 아무래도 네일이었다. 왜냐하면 네일이 그런 표현을 잘 하지 않는 선수다"라고 이야기했다.

네일은 "사실 2024년에 우리가 통합 우승을 했을 때 양현종 선수한테 뽀뽀한 적이 있다. 그 일이 올해 한번 더 일어났으면 좋겠다"고 비하인드를 들려줬다.

KIA 선수들은 3위에 만족하지 않는다. 구단 역대 13번째 한국시리즈 불패 신화를 꿈꾼다. 그러려면 첫 승에 만족하지 않고, 계속해서 나아가야 한다. 기적을 쓰기 위해서는 계속해서 네일과 김도영의 활약이 필요하다.

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네일은 "팬들에게 가장 먼저 감사하다고 이야기하고 싶다. 포스트시즌뿐만 아니라 정규시즌에도 항상 그라운드를 가득 채워줘서 포스트시즌같은 분위기를 만들어 줘서 감사하다. 2024년과 비교하자면 그때는 미국에서 큰 경기를 치른 적이 없었고, 낯설고 긴장했다. 올해는 성숙한 모습을 보이면서 즐길 수 있는 선수가 된 것 같다"며 남은 경기에도 자신감을 표현했다.

김도영은 "나는 2024년에 한국시리즈 경험이 있다 보니까 그 경험을 토대로 뭔가 성장했을 것이라 믿고 경기를 준비했다. 믿고 플레이했더니 오늘 결과가 좋았다"며 계속해서 자신을 믿고 타석에 서겠다고 다짐했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회말 투런 홈런을 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com